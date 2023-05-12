Подготовка Украины к вторжению оккупантов, война и изменения в армии — интервью Валерия Залужного

Как бы тяжело нам ни было, но уж точно не будет стыдно.

— Валерий Залужный.

Эта фраза хорошо описывает, как борются украинцы с российскими оккупантами, работу Минобороны и Генерального штаба. Одной из главных ее фигур является Главнокомандующий Вооруженными сил Украины Валерий Залужный, или как его уже привыкли называть зарубежные СМИ из-за военного таланта — “Железный генерал”.

Украинский ведущий и журналист Дмитрий Комаров пообщался с Валерием Залужным для собственного спецпроекта Год. Мы даем главные тезисы разговора.

Как Украина выстояла

— Для военного этот вопрос немного необычный, даже неприятный. Потому что основные впечатления были для меня летом 2014-го года. В это время началась война, лично для меня, и тогда война началась для кадровых военных. Война для нас продолжалась ровно восемь лет до 24 февраля, когда изменились ее масштабы.

По словам Залужного, просто стало больше работы, увеличилась ответственность, напряженность.

Мы воевали восемь лет, по крайней мере, уже морально были готовы к тому, чтобы врага убивать, а не ждать, что он успокоится и оставит нас в покое.

Восемь лет нам многое дали в плане подготовки к полномасштабному вторжению. Мы готовились и морально, и физически, пока шла война, которая называлась АТО, ООС, но это была война. Людей погибло очень много, Украина теряла свои территории.

О потерях

— Я, прежде всего, нормальный человек, с абсолютно нормальным сердцем. То, что эмоции на лице и поведении не выдают этой человеческой боли, ничего не значит. На самом же деле сердце чувствует это очень и очень болезненно.

Я всегда возвращаюсь в телефонную книгу, где вижу очень много фамилий людей, которых уже нет. И просто нет сил что-либо сделать с этой записью. Пожалуй, я еще не готов. Когда-то, возможно, удалю этого человека навсегда, но не получится удалить это из памяти и своего сердца.

Это у всех нормальных людей воспринимается, думаю, очень плохо. Война – это очень плохое дело.

Почему россияне на нас напали

Стратегия Российской Федерации, по мнению генерала, заключалась в том, чтобы уничтожить украинскую государственность. Они рассчитывали, что зайдут организованными колоннами, люди встретят с хлебом и солью, и на этом украинская государственность закончится.

А когда украинцы начали сопротивление, защищаться, то на сегодняшний день они сознательно из Российской Федерации едут сюда, чтобы убивать именно украинцев. Суть этой войны состоит в том, что если сейчас мы не уничтожим этого врага, будем уничтожены.

Они несут сейчас там безумные потери, в частности, на Донецком оперативном направлении и в районе Бахмута. Но все равно они здесь, чтобы убивать украинцев.

Удивительно, что это происходит в эпоху, когда развита наука, когда еще в памяти есть деды и бабы, которые пережили это все во время Второй мировой войны, и, несмотря на это, они идут убивать сознательно украинцев.

Планы наступления РФ

Российская Федерация – это страна, где военная наука, я считаю, развита на достаточно высоком уровне.

Залужный уверен, что подготовка к полномасштабному вторжению осуществлялась комплексно и касалась всех сфер деятельности Вооруженных сил России. Планировалась эта операция достаточно подробно, даже группировки войск, готовившихся к ведению наступательных действий, несколько раз поменялись.

– Они считали соотношение и видели, что такой вариант не подойдет. Происходила замена, и дальше планировались следующие шаги.

Подготовка Украины

– Я в голове анализировал все возможные действия. Иногда становилось очень тяжело, но все это побуждало меня и мой коллектив, Генеральный штаб, в частности командующих, искать варианты, каким образом действовать в таких условиях.

Когда это будет превосходящий противник, когда будет наступление почти по всем направлениям, и оно будет достаточно мощным.

К концу февраля, вероятно, мы уже исчерпали все возможности из нашей фантазии. Что можно было сделать еще, мы делали, потом проверяли, насколько оно эффективно. Приходим к выводу, что это решение не является эффективным, оно менялось, снова отработка полного комплекса, снова оценка, снова отрицательный результат…

И таким образом прошли к тому, что это был огромный комплекс мер.

Бригада могла переместиться от Закарпатья в Киевскую область, Херсонскую область и, наконец, оказаться в Одесской.

Проведен большой комплекс, который позволил полностью изменить конфигурацию противовоздушной обороны, в результате чего сохранить до сих пор этот потенциал. Мы когда-нибудь сможем об этом рассказать более подробно.

24 февраля для Залужного

Валерий Залужный говорит, что для военных война и так продолжалась в этот день. И для него 24 февраля запомнился буквально двумя любопытными моментами.

– Первый момент – я позвонил каждому командующему, которому либо говорил, что началось, на что руководитель отвечал “Я понял”, либо командующий докладывал о том, что уже какие-то действия происходят. Это было очень-очень коротко. А я говорил “Держись, ты знаешь, что делать!”

И второй момент, о котором Залужный сказал, что, может, расскажет подробнее после войны. В 5:00 утра он получил телефонный звонок от человека, который ему был не очень приятен (из-за границы).

Этот человек попросил у меня прощения. Это я запомнил. Дальше началась обычная командирская работа с бессонными ночами.

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Не стоит поверхностно относиться к деятельности армии РФ

— Все же они нанесли нам существенный вред, и продолжают наносить. Ежедневно гибнут наши люди.

Нам нужно было анализировать и предусматривать их будущий порядок действий.

Весь комплекс замыслов, рассматриваемых украинским командованием, натолкнули на мысль, что у Украины есть единственный вариант, который может в данной ситуации сработать.

Этот вариант заключался в том, что у нас был кратчайший срок нанести противнику максимальные потери. Выпустить из него кровь, чтобы он отказался от дальнейшего действия на большую территорию Украины, и это сработало.

Мы были вынуждены путем даже оставления некоторых территорий, извлекать противника, его резервы. И просто палить его.

Любую страну от дальнейших действий остановило бы такое множество потерь, но Россию не останавливает.

Пожалуй, самое дешевое, что есть в этой стране, это человеческая жизнь. А в Украине это наоборот – самое дорогое.

Как выгонять врага с наших территорий

— Для этого есть командиры, которые должны принимать правильные решения. Для этого должны быть созданы условия, снабженные боеприпасами, техникой, вооружением. Для этого должно быть множество других обстоятельств, но все это можно делать.

Мы знаем, что нужно, чтобы освободить Крым, Донецкую и Луганскую области, но это еще очень большой объем работы, который быстро не сделается.

Изменения в украинской армии — Я пытаюсь сделать главное — изменить культуру в Вооруженных силах Украины. Чтобы слушать мнение своего подчиненного, чтобы относиться к своему подчиненному как к человеку, чтобы нормально выстраивать отношения между людьми. Таким образом, мы и отличаемся от советской армии. Конечно, чтобы это сделать полностью, нужно еще время. Именно эта культура объединила и генералов, и командиров младшего звена, и солдат. Да, удалось объединить не полностью, есть еще дисбаланс. Но пока что удалось объединиться вокруг одной цели — побороть сильного врага. Будущее Украины и победа — Наша победа — однозначно освобождение всей оккупированной территории. Но этого мало. Украина, как государство, должна сделать все, чтобы все это никогда в жизни не повторилось. Это должен быть установлен такой военный институт, который не даст возможности россиянам повторить все это. Мировая история знает государства, живущие и всегда показывающие своим поведением, что “лучше их не трогать”. Украина должна стать именно таким государством. Интервью Залужного — смотреть онлайн

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