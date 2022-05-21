Заставляют поверить, что стреляет ВСУ: Сергей Костыра о том, как оккупанты промывают людям мозги и своей миссии на войне

Ведущий программы Один из всех Сергей Костыра рассказал, почему его не взяли в ряды ВСУ, чем он занимается сейчас и как в оккупации людей убеждают, что обстрелы ведут украинские солдаты.

Как изменилась жизнь с начала полномасштабного вторжения?

С первых дней пошел в терроборону, активно участвовал в определенных мероприятиях. Однако потом решил, что этого мало, и направился в военкомат. Там, правда, не рассказал, что имел инсульт в 2003 году, но наших военных не проведешь.

Прошел комиссию, потому что очень хотел на фронт. Однако сказали, что с инсультом и второй группой инвалидности нельзя.

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Понял, что если не могу использовать свои знания там, где хотелось бы, то буду заниматься волонтерством. Кроме того, вернулся в терроборону в Киеве.

Чем приходится заниматься во время волонтерства?

Собираем продукты питания, лекарства. Недавно увезли гумконвой и освобожденные населенные пункты. Те города, о которых слышали люди по телевизору, они более или менее нормально обеспечены. Однако в этих городах практически нет никого.

Одна из проблем, которая действительно была, я ее видел и хотел бы решить. Когда мы приехали в один населенный пункт, там, посреди дороги, стоит танк.

И вот представьте себе ситуацию, мы приехали и начали раздавать гуманитарную помощь людям, а выходит женщина и начинает плакать. Я у нее спрашиваю, из-за чего эти слезы. А она говорит, что знает, что я ведущий программы Один за всех, и ей нужна моя помощь.

Думал, что нужно разрешить какую-нибудь жизненную ситуацию. А она показала на танк посреди улицы и говорит, что в деревне из-за него снесло несколько домов. Он стоит подбитый с начала полномасштабного вторжения, его никто не убирает, а оккупанты думают, что это действующий танк и гасят его с воздуха.

Что больше всего задело из увиденного в освобожденных городах?

Я долго работал адвокатом, а потом ведущим. Часто видел человеческое страдание, у кого человечность исчезала, у некоторых появлялась жестокость.

Однако из-за того, что я вижу сейчас, седых волос значительно увеличилось. Даже когда читал комментарии под видео, то кто-то написал, что я очень состарился за последние два месяца.

Как и вся страна, потому что нельзя стоять в стороне, когда все это происходит. То, что делают эти ублюдки, это просто позор. Об этом даже противно говорить.

А еще грязнее, когда общаешься с людьми, находившимися на временно оккупированных территориях, и они начинают поддерживать позицию захватчиков. На самом деле происходит промывание мозгов.

Создаются определенные обстоятельства, при которых появляется заблуждение у людей в оккупации, которые якобы обстреливают и убивают украинские войска.

Захватчики даже прибегают к тому, что переодеваются в форму ВСУ и начинают обстреливать жилые кварталы. После этого приходят специально обученные психологи из вражеских разведчиков и начинают промывать людям мозги.

Как уберечься от информационного влияния врага?

На самом деле, это не так просто. Но мы должны помнить, что есть этап нашей жизни до полномасштабной войны и есть этап после нее.

Если мы говорим о таких со слов оккупантов “нациков”. Хотел бы спросить тех, кто так свято уверовал в этот недобитый “русский мир”, видели ли они хотя бы одного так называемого “нацика” на территории Мариуполя, Донецкой и Луганской областей. До нападения России на Украину вас избивали или убивали за русский?

Напомним, ранее Михаил Подоляк в интервью рассказал, почему власти молчат о деталях эвакуации бойцов из Азовстали, когда возобновится переговорный процесс с Россией и какие цели РФ преследуют в войне с Украиной.