Інтерв'ю

Змушують повірити, що стріляє ЗСУ: Сергій Костира про те, як окупанти промивають людям мізки

Яна Брензей, ведуча і журналістка програми Вікна-новини 21 Травня 2022, 09:00
Сергій Костира
Фото: Facebook

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