Змушують повірити, що стріляє ЗСУ: Сергій Костира про те, як окупанти промивають людям мізки

Ведучий програми Один за всіх Сергій Костира розповів, чому його не взяли до лав ЗСУ, чим він займається зараз і як в окупації людей переконують, що обстріли ведуть українські солдати.

Як змінилось життя від початку повномасштабного вторгнення?

З перших днів пішов у тероборону, брав активну участь у певних заходах. Проте потім вирішив, що цього замало, і попрямував до воєнкомату. Там, щоправда, не розповів, що мав інсульт у 2003 році, але наших військових не обдуриш.

Пройшов комісію, бо дуже хотів на фронт. Проте сказали, що з інсультом та другою групою інвалідності не можна.

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Для себе зрозумів, що якщо не можу використовувати свої знання там, де хотілося б, то буду займатись волонтерством. Крім того, повернувся до тероборони у Києві.

Чим доводиться займатись під час волонтерства?

Збираємо продукти харчування, ліки. Нещодавно відвезли гумконвой і звільнені населені пункти. Ті міста, про які чули люди по телевізору, вони вже більш-менш нормально забезпечені. Проте у районах цих міст практично немає нікого.

Одна з проблем, яка дійсно була, я її бачив і хотів би розвёязати. Коли ми приїхали в один населений пункт, там посеред дороги стоїть танк.

І ось уявіть собі ситуацію, ми приїхали й почали роздавати гуманітарну допомогу людям, а виходить жіночка і починає плакати. Я в неї питаю, через що ці сльози. А вона каже, що знає, що я ведучий програми Один за всіх і їй потрібна моя допомога.

Думав, що потрібно вирішити якусь життєву ситуацію. А вона показала на танк посеред вулиці й говорить, що у селі через нього знесло кілька будинків. Він стоїть підбитий з початку повномасштабного вторгнення, його ніхто не прибирає, а окупанти думають, що це діючий танк і гасять його з повітря.

Що найбільше зачепило з побаченого у звільнених містах?

Я довго працював адвокатом, потім ведучим. Часто бачив людське страждання, у когось людяність зникала, у декого з’являлась жорстокість.

Проте через те, що я бачу зараз, сивого волосся значно побільшало. Навіть коли читав коментарі під відео, то хтось написав, що я дуже постарів за останні два місяці.

Як і вся країна, тому що не можна стояти осторонь, коли все це відбувається. Те, що роблять оці виродки, це просто якась ганебність. Про це навіть гидко говорити.

А ще брудніше, коли спілкуєшся з людьми, які були на тимчасово окупованих територіях, і вони починають підтримувати позицію загарбників. Насправді відбувається промивання мізків.

Створюються певні обставини, за яких з’являється хибна думка у людей в окупації, що нібито обстрілюють та вбивають українські війська.

Загарбники навіть вдаються до того, що перевдягаються у форму ЗСУ і починають обстрілювати житлові квартали. Після цього приходять спеціально навчені психологи з-поміж ворожих розвідників та починають промивати людям мізки.

Як вберегтись від інформаційного впливу ворога?

Насправді це не так просто. Але ми маємо пам’ятати, що є етап нашого життя до повномасштабної війни, і є етап після неї.

Якщо ми розмовляємо про таких зі слів окупантів “нациків”. Хотів би запитати у тих, хто так свято увірував у цей недобитий “руський мир”, чи бачили вони хоч одного так званого “нацика” на території Маріуполя, Донеччини, Луганщини. До нападу Росії на Україну вас били чи вбивали за російську мову?

Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк в інтерв’ю розповів, чому влада мовчить про деталі евакуації бійців з Азовсталі, коли відновиться переговорний процес з Росією та які цілі РФ переслідує у війні з Україною.