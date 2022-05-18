Знай своїх. Волонтери: Олександр Педан про зйомки з ризиком для життя і героїв серед нас

Ведучий Нового каналу та громадський діяч Олександр Педан разом зі своєю командою відновили соціальний проект Знай своїх. Перший сезон був присвячений переселенцям, які у 2014 році переїхали з Криму та Сходу України. Другий сезон — про благодійні організації та фонди.

Третій сезон проекту ми назвали Знай своїх. Волонтери, бо він про небайдужих українців, які допомагають під час війни. Ми їздили в Чернівці, Тернопіль, Львів, Чернігів, на Хмельниччину та в Київ.

— Загалом планується шість випусків. Проект створений, щоб подякувати цим людям та показати іншим, як можна. Наші волонтери найкращі! — розповідає Педан.

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Перший випуск Знай своїх. Волонтери присвятили місту Чернігів.

— Ми знімали це відео не першим, але вирішили почати показувати з нього. Воно максимально передає атмосферу того, що зараз відбувається в Україні. Наразі її неможливо відчути на Заході країни. Звісно, це добре.

Але, зрештою, всі мають знати, як важко було і є містам в окупації. І наскільки там небезпечно. Поділюся, що за день до нашого приїзду на трасі до вже визволеного Чернігова, якою ми їхали, підірвався на міні автомобіль.

А наступного дня, на жаль, там загинув ще й тракторист. Також нам важливо було показати жахливі й важкі для сприйняття кадри зруйнованих будівель у Чернігівській області та в центрі Чернігова, — ділиться телеведучий.

Героєм випуску став хлопець Роман. За професією він фотограф, але з початком війни став волонтером-водієм.

— У Романа була машина, тож він зрозумів, що може робити щось корисне. Спочатку випадково підвіз людину, а потім почав вивозити людей з різних небезпечних місць.

Також возив іноземних журналістів у Бородянку, Бучу. Показував їм, що насправді відбувається в Україні. Це дуже важливо! А останнім часом він возить точково, за запитами, гуманітарну допомогу в міста, які були під окупацією.

Ми вирішили не просто поспілкуватися з ним десь у Києві, а пройти повний шлях волонтера. Повезли гуманітарну допомогу в Чернігів.

— Спершу знайшли людей у Хмельницькому й Тернополі, які нам допомогли завантажити два повних багажники. Взяли лише те, що було справді необхідне сім’ям та людям похилого віку. І зняли про це дуже класний сюжет, — зізнається Педан.

Дивись перший випуск проекту Знай своїх. Волонтери.

Сергій Притула — відомий український телеведучий та волонтер. З 2014 року він допомагав українській армії та нині продовжує це робити, забезпечуючи наших бійців усім необхідним. Читай інтерв’ю Сергія Притули про волонтерство під час війни.