Он знал — я не опущу руки: история погибшего в Еленовке воина Ярослава Отрока глазами его любимой

Его вещи до сих пор остались дома, хотя он не был там уже почти три года. Только амуниция и металлоискатель отправились на фронт к его друзьям, пока сапер Азова Ярослав Отрок с позывным Фирст еще официально находился в плену.
На самом же деле свидетель страшной ночи с 28 на 29 июля 2022 года, а впоследствии и ДНК-экспертиза, подтвердили самое страшное — Ярослав Отрок погиб во время теракта в Еленовке.
Его любимая Александра вспоминает, что мужчина еще с юных лет участвовал в деятельности патриотических организаций. В частности, присоединялся к Нацкорпусу, помогал в некоторых мероприятиях Пласта, был воспитанником в детском лагере Азовец.
А как только достиг совершеннолетия — при первой же возможности присоединился к Азову.
Для него пойти на службу — это было так естественно. Если знать его лично как человека, то для него было естественно стать защитником Украины и пройти этот путь.
Для него пойти на службу — это было так естественно. Если знать его лично как человека, то для него было естественно стать защитником Украины и пройти этот путь.
Александр говорит, что Ярослав не на словах любил Украину, а на деле и стремился быть на защите ее свободы. Хотя быть военнослужащим всю свою жизнь мужчина не собирался. Получал высшее образование по специальности политология в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.
После окончания контракта в мае 2022 года влюбленные планировали путешествовать по Украине, возможно поехать на время за границу.
Много планов у нас было. Хотелось иметь возможность путешествовать хоть немного, потому что военное дело — это постоянная привязанность к одному месту. Этого очень не хватало, и мы уже ждали, когда контракт истечет.
Много планов у нас было. Хотелось иметь возможность путешествовать хоть немного, потому что военное дело — это постоянная привязанность к одному месту. Этого очень не хватало, и мы уже ждали, когда контракт истечет.
Защитник уже задумывался о втором высшем образовании, но на этот раз уже более техническом, из-за своих способностей в инженерии. Даже собратья всегда знали, что к нему можно обратиться за помощью и он все отремонтирует.
Александра делится, что сразу почувствовала добро, которое излучал Ярослав. Сначала они общались только онлайн, но когда встретились в Киеве на Покров в 2019 году, сразу нашли общий язык.
Как-то сразу с первого взгляда не возникало даже мысли о том, что он может быть когда-то угрозой. Он был очень добрым, приятным.
Как-то сразу с первого взгляда не возникало даже мысли о том, что он может быть когда-то угрозой. Он был очень добрым, приятным.
Если для первой встречи паре пришлось обоим преодолевать километры расстояния, то для второй Ярослав уже специально приехал в Каменец в Александре. А в начале декабря девушка поехала впервые к нему в Мариуполь. С тех пор влюбленные и были вместе.
Кроме доброты, девушка вспоминает, заметила уверенность Ярослава в себе и своих убеждениях. Говорит, это была какая-то спокойная уверенность, заставляющая тебя тоже верить во все его идеалы. Ведь его деятельность и весь жизненный путь подтверждают то, что он действовал согласно своим убеждениям.
Эта твердость убеждений — это то, что тоже очень выделяло его среди других.
Эта твердость убеждений — это то, что тоже очень выделяло его среди других.
И все равно на первый план характеристики защитника выходила его доброта. Ярослав всегда верил в людей. Александра вспоминает, что даже когда она критично к кому-то относилась и говорила ему, что он зря считает, что человек хорошый. Но все равно он всегда до последнего за человеком оставлял шанс, что он изменится, поймет.
Так он формировал свою среду, а она его. Девушка говорит, что в его окружении всегда было приятно оказаться.
— Это в его среде такое понятие побратимства. Они всегда друг друга поддерживали. Когда ребятам что-то нужно было отремонтировать, одолжить, чем-то помочь, куда-то с ними поехать или пойти. Он всегда участвовал в этом и так же ребята ему всегда помогали, когда что-то нужно ему было.
Он оставлял за собой смелость видеть мир только с положительной стороны. Пытался пройти жизненный путь без отрицательных мыслей.
Вообще Ярослав нравился всегда всем, потому что он был очень добр и потому сразу люди благосклонно к нему относились. Это чувствовалось.
Вообще Ярослав нравился всегда всем, потому что он был очень добр и потому сразу люди благосклонно к нему относились. Это чувствовалось.
Александр вспоминает один случай, который хорошо характеризовал Ярослава. Тогда пара зимой начала арендовать дом в Урзуфе возле базы военнослужащего. Поскольку был несезон, дом не был хорошо подготовлен к жизни в условиях морозных дней. Но все же обогрев был — с помощью домашней печки.
Это был первый день совместной жизни пары. Мужчина был на службе, а Александра проводила уроки иностранного языка онлайн. На дворе уже было темно. В один момент в доме стал ощутим запах дыма. Когда девушка вышла в комнату с печкой, было много дыма, а комната была полностью черная.
Александра позвонила по телефону Ярославу и рассказала, что случилось. Сама оделась и накинула одеяло, чтобы выйти на улицу и не дышать дымом, ведь температура не позволяла находиться долго даже в верхней теплой одежде. Обычным шагом к базе было 20 минут, поэтому девушке оставалось ждать.
Смотрю через несколько минут Ярослав бежит в том, в чем был в комнате. Вообще без верхней одежды, только в форме, потому что он так спешил, чтобы помочь мне, спасти, чтобы не произошло пожара, чтобы я не задохнулась. Он даже не подумал о том, чтобы одеться.
Смотрю через несколько минут Ярослав бежит в том, в чем был в комнате. Вообще без верхней одежды, только в форме, потому что он так спешил, чтобы помочь мне, спасти, чтобы не произошло пожара, чтобы я не задохнулась. Он даже не подумал о том, чтобы одеться.
Девушка говорит, это лучше всего характеризовало ее любимого, его надежность. Добавляет, что даже думала над тем, что если бы нужно было доверить кому-то детей, то именно Ярославу.
В начале февраля 2022 года уже были разговоры о том, что возможно будет полномасштабное наступление РФ. Потому, по словам Александры, военнослужащие получили приказ собираться, готовиться. Ярослав остался на базе, а она была в Каменке. 24 февраля утром влюбленные сразу поговорили. Он сказал, что все будет хорошо.
Пока девушка занималась волонтерством и писала всем знакомым, куда нужно донатить, Ярослав занимался военными делами. Общение всегда было на позитиве и без подробностей о боях.
Поскольку мобильной связи не было, говорить удавалось в среднем раз в неделю, иногда реже, иногда чаще.
Когда больше было возможностей общаться, мы считали, на что он успевает домой приехать: на черешню или на кукурузу (улыбается — ред.).
Когда больше было возможностей общаться, мы считали, на что он успевает домой приехать: на черешню или на кукурузу (улыбается — ред.).
Когда мужчина уже был на Азовстале, больше информации об условиях выживания на заводе Александра узнавала от общей с любимым подруги, которая погибла в мае. Тогда в бункер, где преимущественно были женщины, попала бомба и все погибли.
Из ее историй я знаю, какие были условия, что там не хватало пищи, медикаментов. Постоянно россияне попадали в те места, где они прятались, один за другим люди гибли.
Из ее историй я знаю, какие были условия, что там не хватало пищи, медикаментов. Постоянно россияне попадали в те места, где они прятались, один за другим люди гибли.
По словам девушки, Ярослав всегда был уверен в том, что все будет хорошо. И не ошибся. Она и сейчас вспоминает его слова, когда кто-то ей делает комплимент, сколько энергии она выкладывает в общее дело с Сообществом семей Еленовки.
Конечно он всегда волновался о любимой, но это не было как неверие в ее силы. Он просто хотел заботиться о любимом человеке.
Даже после того, как сообщил о выходе по приказу в плен, звонил из неволи девушке и пытался узнать, как она и семья. Ярослав был уверен, что он с собратьями только побудут определенное время в лагерях, а затем скоро вернутся домой.
Мы все думали, что это будет очень быстро, их недолго будут держать, что гарантии, договоренности. Он даже не предполагал варианта, что там будет очень долго. Я тогда тоже не думала даже об этом.
Мы все думали, что это будет очень быстро, их недолго будут держать, что гарантии, договоренности. Он даже не предполагал варианта, что там будет очень долго. Я тогда тоже не думала даже об этом.
В последний раз влюбленные говорили незадолго до теракта. Ярослав звонил из плена несколько раз и написал несколько СМС. Ему тогда разрешили поговорить пять минут. Александра рассказывает, что многое не рассказывал, только говорил, что все нормально. Она тоже старалась не расспрашивать, отвечала на его вопросы о родных.
Разговор быстро кончился. А потом наступило 29 июля. Александра сначала увидела любимого в списках раненых. Делится, даже сначала выдохнула, потому что успокаивала одна мысль — живой. Но списки оказались ошибочными.
Пока российские оккупанты для пропагандистских сюжетов снимали на видео раненых, девушка искала родное лицо. Но Ярослава нигде не было. А в конце сентября 2022 друг Ярослава Давид Стоянов, с которым мужчина вместе проходил обучение на саперов, нашел свидетеля массовой казни в Еленовке, вернувшегося из плена.
Свидетель рассказал то, чего слышать не хотел бы никто — ранения были такие, которые, скорее всего, несовместимы с жизнью. Хотя Ярослава из колонии увозили еще живым.
12 октября 2022 привезли погибших, их принимала Патронатная служба. Александра обратилась к ним, показала фото татуировки, которые были у Ярослава и спросила, есть ли такие татуировки там у кого-то. Они подтвердили, что есть совпадение.
На руке было тату Идея нации. За ним и было совпадение. Потом, конечно, мы еще ждали до лета следующего года проверку ДНК-анализа и все подтвердилось.
На руке было тату Идея нации. За ним и было совпадение. Потом, конечно, мы еще ждали до лета следующего года проверку ДНК-анализа и все подтвердилось.
Александра вспоминает, что тогда важным оставалось сделать достойные похороны. Отпевание было в Михайловском соборе. Девушка с родными любимого пригласили Тараса Компаниченка, потому что Ярославу нравилась Хорея Казацкая.
Признается, сейчас о любимом напоминает все, особенно работа в Сообществе семей Еленовки. Занятость вопросом освобождения пленных помогает и самой девушке, ведь она продолжает делать дело, в которое они верили вместе с любимым.
Сейчас очень много работы. Когда ты много работаешь, то уже и нет времени на какие-то размышления. Ты просто думаешь о каких-то своих рабочих моментах, которые ты должен сделать, потому что это помогает Украине выиграть в этой войне. То есть ты тоже важный элемент этого всего, хоть и маленький.
Сейчас очень много работы. Когда ты много работаешь, то уже и нет времени на какие-то размышления. Ты просто думаешь о каких-то своих рабочих моментах, которые ты должен сделать, потому что это помогает Украине выиграть в этой войне. То есть ты тоже важный элемент этого всего, хоть и маленький.
— Эти задачи хорошо помогают и не дают развиваться негативным мыслям. Даже то, что мы собрались в сообщество, тоже очень помогает, потому что мы еще за пленных боремся. Понимаешь, что не все пропало и все потеряно.
Александра говорит, что хотела бы посоветовать людям, которые оказались в подобной ситуации, тоже приобщаться к подобным инициативам, которые помогают Украине противостоять врагу. Это поможет быть в тонусе и находить круг поддержки.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Olenivka Families Community (@olenivka.community)
Допис, поширений Olenivka Families Community (@olenivka.community)
А еще напоминает девушка — надо понимать, что если человек погибает, то мы уже не можем вместо него проектировать мысли. Это важно осознавать, друг друга ценить, общаться, пока есть возможность проводить время вместе и даже в своей будничной жизни остановиться и думать об этом.
Когда человек умирает, теряется с ним возможность общаться навсегда. Сколько бы мы ни старались делать, надо понимать, это все равно не возвращает человека. Мы больше этого человека не можем ни о чем спросить. Мы не можем услышать его мнение, совет. Поэтому очень важно ценить живых людей.
Когда человек умирает, теряется с ним возможность общаться навсегда. Сколько бы мы ни старались делать, надо понимать, это все равно не возвращает человека. Мы больше этого человека не можем ни о чем спросить. Мы не можем услышать его мнение, совет. Поэтому очень важно ценить живых людей.
Но существует и вещь, которую Александра бы не хотела, чтобы видел Ярослав. И это отношение некоторых чиновников к их общему делу, вопросы дня траура и пленных.
Лучше пусть не смотрит, не видит всего происходящего. Потому что бывают такие проблемы, что мне просто стыдно. За отношение некоторых чиновников к нашему сообществу, к теме пленных. Мне просто за это стыдно. Мне за тех людей стыдно…
Лучше пусть не смотрит, не видит всего происходящего. Потому что бывают такие проблемы, что мне просто стыдно. За отношение некоторых чиновников к нашему сообществу, к теме пленных. Мне просто за это стыдно. Мне за тех людей стыдно…
Александра делится, что, несмотря на собранные нужные голоса на петиции за внедрение Дня траура по всем казненным в российском плену украинским военнослужащим 28 или 29 июля, когда была организована самая большая казнь, все равно встречается сопротивление. Среди своих.
Несмотря на поддержку СМИ и простых людей в соцсетях, официальный и конкретный ответ сообщество не получило.
Идея состоит в Дне памяти обо всех погибших украинских военных, которых казнили российские оккупанты в плену. Ведь теракт в Еленовке самый массовый. А сколько подобных случаев еще было — трудно подсчитать.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Майдан Батумі (@maidan_batumi)
Допис, поширений Майдан Батумі (@maidan_batumi)
Но ответа на петицию так и нет, даже отказа, чтобы двигаться дальше и думать, что делать после этого.
Мне стыдно за эти моменты. Их не хотелось бы помнить. Просто даже стыдно кому-то рассказывать или показывать такое отношение.
Мне стыдно за эти моменты. Их не хотелось бы помнить. Просто даже стыдно кому-то рассказывать или показывать такое отношение.
Об Еленовке в Украине помнят, но не большинство. А если говорить о загранице, она там просто не существует в информационном поле. И все же Александра выражает свои надежды, что все-таки когда-нибудь сообщество достигнет результата.
А пока на работу продолжает вдохновлять поддержка общества и память о погибших, кого так сильно любили, и о тех, кто до сих пор ждет в казематах возвращения на свободу, домой, в Украину.
Вдохновляет и радует поддержка общества. Я смотрю как распространяются наши призывы. Люди очень на это все отзываются. И поддержка общества очень радует. Поддержка молодежи вдохновляет, что у нас такое поколение растет.
Вдохновляет и радует поддержка общества. Я смотрю как распространяются наши призывы. Люди очень на это все отзываются. И поддержка общества очень радует. Поддержка молодежи вдохновляет, что у нас такое поколение растет.
В ночь с 28 на 29 июля произошло одно из самых жестоких преступлений войны. Пока 193 украинских военнопленных засыпали в бараке с надеждой дождаться не только утра, но и возвращения домой, для них оккупанты готовили гибель в муках. Читай, какими были события трагической ночи теракта в Еленовке.
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