Он знал — я не опущу руки: история погибшего в Еленовке воина Ярослава Отрока глазами его любимой

Его вещи до сих пор остались дома, хотя он не был там уже почти три года. Только амуниция и металлоискатель отправились на фронт к его друзьям, пока сапер Азова Ярослав Отрок с позывным Фирст еще официально находился в плену.

На самом же деле свидетель страшной ночи с 28 на 29 июля 2022 года, а впоследствии и ДНК-экспертиза, подтвердили самое страшное — Ярослав Отрок погиб во время теракта в Еленовке.

Его любимая Александра вспоминает, что мужчина еще с юных лет участвовал в деятельности патриотических организаций. В частности, присоединялся к Нацкорпусу, помогал в некоторых мероприятиях Пласта, был воспитанником в детском лагере Азовец.

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А как только достиг совершеннолетия — при первой же возможности присоединился к Азову.

Для него пойти на службу — это было так естественно. Если знать его лично как человека, то для него было естественно стать защитником Украины и пройти этот путь.

Александр говорит, что Ярослав не на словах любил Украину, а на деле и стремился быть на защите ее свободы. Хотя быть военнослужащим всю свою жизнь мужчина не собирался. Получал высшее образование по специальности политология в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

После окончания контракта в мае 2022 года влюбленные планировали путешествовать по Украине, возможно поехать на время за границу.

Много планов у нас было. Хотелось иметь возможность путешествовать хоть немного, потому что военное дело — это постоянная привязанность к одному месту. Этого очень не хватало, и мы уже ждали, когда контракт истечет.

Защитник уже задумывался о втором высшем образовании, но на этот раз уже более техническом, из-за своих способностей в инженерии. Даже собратья всегда знали, что к нему можно обратиться за помощью и он все отремонтирует.

Александра делится, что сразу почувствовала добро, которое излучал Ярослав. Сначала они общались только онлайн, но когда встретились в Киеве на Покров в 2019 году, сразу нашли общий язык.

Как-то сразу с первого взгляда не возникало даже мысли о том, что он может быть когда-то угрозой. Он был очень добрым, приятным.

Если для первой встречи паре пришлось обоим преодолевать километры расстояния, то для второй Ярослав уже специально приехал в Каменец в Александре. А в начале декабря девушка поехала впервые к нему в Мариуполь. С тех пор влюбленные и были вместе.

Кроме доброты, девушка вспоминает, заметила уверенность Ярослава в себе и своих убеждениях. Говорит, это была какая-то спокойная уверенность, заставляющая тебя тоже верить во все его идеалы. Ведь его деятельность и весь жизненный путь подтверждают то, что он действовал согласно своим убеждениям.

Эта твердость убеждений — это то, что тоже очень выделяло его среди других.

И все равно на первый план характеристики защитника выходила его доброта. Ярослав всегда верил в людей. Александра вспоминает, что даже когда она критично к кому-то относилась и говорила ему, что он зря считает, что человек хорошый. Но все равно он всегда до последнего за человеком оставлял шанс, что он изменится, поймет.

Так он формировал свою среду, а она его. Девушка говорит, что в его окружении всегда было приятно оказаться.

— Это в его среде такое понятие побратимства. Они всегда друг друга поддерживали. Когда ребятам что-то нужно было отремонтировать, одолжить, чем-то помочь, куда-то с ними поехать или пойти. Он всегда участвовал в этом и так же ребята ему всегда помогали, когда что-то нужно ему было.

Он оставлял за собой смелость видеть мир только с положительной стороны. Пытался пройти жизненный путь без отрицательных мыслей.

Вообще Ярослав нравился всегда всем, потому что он был очень добр и потому сразу люди благосклонно к нему относились. Это чувствовалось.

Александр вспоминает один случай, который хорошо характеризовал Ярослава. Тогда пара зимой начала арендовать дом в Урзуфе возле базы военнослужащего. Поскольку был несезон, дом не был хорошо подготовлен к жизни в условиях морозных дней. Но все же обогрев был — с помощью домашней печки.

Это был первый день совместной жизни пары. Мужчина был на службе, а Александра проводила уроки иностранного языка онлайн. На дворе уже было темно. В один момент в доме стал ощутим запах дыма. Когда девушка вышла в комнату с печкой, было много дыма, а комната была полностью черная.

Александра позвонила по телефону Ярославу и рассказала, что случилось. Сама оделась и накинула одеяло, чтобы выйти на улицу и не дышать дымом, ведь температура не позволяла находиться долго даже в верхней теплой одежде. Обычным шагом к базе было 20 минут, поэтому девушке оставалось ждать.

Смотрю через несколько минут Ярослав бежит в том, в чем был в комнате. Вообще без верхней одежды, только в форме, потому что он так спешил, чтобы помочь мне, спасти, чтобы не произошло пожара, чтобы я не задохнулась. Он даже не подумал о том, чтобы одеться.

Девушка говорит, это лучше всего характеризовало ее любимого, его надежность. Добавляет, что даже думала над тем, что если бы нужно было доверить кому-то детей, то именно Ярославу.

В начале февраля 2022 года уже были разговоры о том, что возможно будет полномасштабное наступление РФ. Потому, по словам Александры, военнослужащие получили приказ собираться, готовиться. Ярослав остался на базе, а она была в Каменке. 24 февраля утром влюбленные сразу поговорили. Он сказал, что все будет хорошо.

Пока девушка занималась волонтерством и писала всем знакомым, куда нужно донатить, Ярослав занимался военными делами. Общение всегда было на позитиве и без подробностей о боях.

Поскольку мобильной связи не было, говорить удавалось в среднем раз в неделю, иногда реже, иногда чаще.

Когда больше было возможностей общаться, мы считали, на что он успевает домой приехать: на черешню или на кукурузу (улыбается — ред.).

Когда мужчина уже был на Азовстале, больше информации об условиях выживания на заводе Александра узнавала от общей с любимым подруги, которая погибла в мае. Тогда в бункер, где преимущественно были женщины, попала бомба и все погибли.

Из ее историй я знаю, какие были условия, что там не хватало пищи, медикаментов. Постоянно россияне попадали в те места, где они прятались, один за другим люди гибли.

По словам девушки, Ярослав всегда был уверен в том, что все будет хорошо. И не ошибся. Она и сейчас вспоминает его слова, когда кто-то ей делает комплимент, сколько энергии она выкладывает в общее дело с Сообществом семей Еленовки.

Никогда не было такого, что он сомневался или переживал, что я опущу руки.

Конечно он всегда волновался о любимой, но это не было как неверие в ее силы. Он просто хотел заботиться о любимом человеке.

Даже после того, как сообщил о выходе по приказу в плен, звонил из неволи девушке и пытался узнать, как она и семья. Ярослав был уверен, что он с собратьями только побудут определенное время в лагерях, а затем скоро вернутся домой.

Мы все думали, что это будет очень быстро, их недолго будут держать, что гарантии, договоренности. Он даже не предполагал варианта, что там будет очень долго. Я тогда тоже не думала даже об этом.

В последний раз влюбленные говорили незадолго до теракта. Ярослав звонил из плена несколько раз и написал несколько СМС. Ему тогда разрешили поговорить пять минут. Александра рассказывает, что многое не рассказывал, только говорил, что все нормально. Она тоже старалась не расспрашивать, отвечала на его вопросы о родных.

Разговор быстро кончился. А потом наступило 29 июля. Александра сначала увидела любимого в списках раненых. Делится, даже сначала выдохнула, потому что успокаивала одна мысль — живой. Но списки оказались ошибочными.

Пока российские оккупанты для пропагандистских сюжетов снимали на видео раненых, девушка искала родное лицо. Но Ярослава нигде не было. А в конце сентября 2022 друг Ярослава Давид Стоянов, с которым мужчина вместе проходил обучение на саперов, нашел свидетеля массовой казни в Еленовке, вернувшегося из плена.

Свидетель рассказал то, чего слышать не хотел бы никто — ранения были такие, которые, скорее всего, несовместимы с жизнью. Хотя Ярослава из колонии увозили еще живым.

12 октября 2022 привезли погибших, их принимала Патронатная служба. Александра обратилась к ним, показала фото татуировки, которые были у Ярослава и спросила, есть ли такие татуировки там у кого-то. Они подтвердили, что есть совпадение.

На руке было тату Идея нации. За ним и было совпадение. Потом, конечно, мы еще ждали до лета следующего года проверку ДНК-анализа и все подтвердилось.

Александра вспоминает, что тогда важным оставалось сделать достойные похороны. Отпевание было в Михайловском соборе. Девушка с родными любимого пригласили Тараса Компаниченка, потому что Ярославу нравилась Хорея Казацкая.

Признается, сейчас о любимом напоминает все, особенно работа в Сообществе семей Еленовки. Занятость вопросом освобождения пленных помогает и самой девушке, ведь она продолжает делать дело, в которое они верили вместе с любимым.

Сейчас очень много работы. Когда ты много работаешь, то уже и нет времени на какие-то размышления. Ты просто думаешь о каких-то своих рабочих моментах, которые ты должен сделать, потому что это помогает Украине выиграть в этой войне. То есть ты тоже важный элемент этого всего, хоть и маленький.

— Эти задачи хорошо помогают и не дают развиваться негативным мыслям. Даже то, что мы собрались в сообщество, тоже очень помогает, потому что мы еще за пленных боремся. Понимаешь, что не все пропало и все потеряно.

Александра говорит, что хотела бы посоветовать людям, которые оказались в подобной ситуации, тоже приобщаться к подобным инициативам, которые помогают Украине противостоять врагу. Это поможет быть в тонусе и находить круг поддержки.

А еще напоминает девушка — надо понимать, что если человек погибает, то мы уже не можем вместо него проектировать мысли. Это важно осознавать, друг друга ценить, общаться, пока есть возможность проводить время вместе и даже в своей будничной жизни остановиться и думать об этом.

Когда человек умирает, теряется с ним возможность общаться навсегда. Сколько бы мы ни старались делать, надо понимать, это все равно не возвращает человека. Мы больше этого человека не можем ни о чем спросить. Мы не можем услышать его мнение, совет. Поэтому очень важно ценить живых людей.

Но существует и вещь, которую Александра бы не хотела, чтобы видел Ярослав. И это отношение некоторых чиновников к их общему делу, вопросы дня траура и пленных.

Лучше пусть не смотрит, не видит всего происходящего. Потому что бывают такие проблемы, что мне просто стыдно. За отношение некоторых чиновников к нашему сообществу, к теме пленных. Мне просто за это стыдно. Мне за тех людей стыдно…

Александра делится, что, несмотря на собранные нужные голоса на петиции за внедрение Дня траура по всем казненным в российском плену украинским военнослужащим 28 или 29 июля, когда была организована самая большая казнь, все равно встречается сопротивление. Среди своих.

Несмотря на поддержку СМИ и простых людей в соцсетях, официальный и конкретный ответ сообщество не получило.

Все время ты пробиваешься через эту стену полного непонимания.

Идея состоит в Дне памяти обо всех погибших украинских военных, которых казнили российские оккупанты в плену. Ведь теракт в Еленовке самый массовый. А сколько подобных случаев еще было — трудно подсчитать.

Но ответа на петицию так и нет, даже отказа, чтобы двигаться дальше и думать, что делать после этого.

Мне стыдно за эти моменты. Их не хотелось бы помнить. Просто даже стыдно кому-то рассказывать или показывать такое отношение.

Об Еленовке в Украине помнят, но не большинство. А если говорить о загранице, она там просто не существует в информационном поле. И все же Александра выражает свои надежды, что все-таки когда-нибудь сообщество достигнет результата.

А пока на работу продолжает вдохновлять поддержка общества и память о погибших, кого так сильно любили, и о тех, кто до сих пор ждет в казематах возвращения на свободу, домой, в Украину.

Вдохновляет и радует поддержка общества. Я смотрю как распространяются наши призывы. Люди очень на это все отзываются. И поддержка общества очень радует. Поддержка молодежи вдохновляет, что у нас такое поколение растет.

В ночь с 28 на 29 июля произошло одно из самых жестоких преступлений войны. Пока 193 украинских военнопленных засыпали в бараке с надеждой дождаться не только утра, но и возвращения домой, для них оккупанты готовили гибель в муках. Читай, какими были события трагической ночи теракта в Еленовке.

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