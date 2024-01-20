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Він знав — я не опущу руки: історія загиблого в Оленівці воїна Ярослава Отрока очима коханої

Даніела Долотова, журналістка сайту 20 Січня 2024, 19:00
Ярослав Отрок
Фото: Unsplash

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