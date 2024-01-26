Устроила школу в своем доме: история учительницы, которая делает все, чтобы учить детей

Образование очень важно для каждого ребенка. К сожалению, из-за войны много школ разрушены, обучение в некоторых регионах проводится онлайн. Наши учителя делают все, чтобы учить детей в любых условиях.

Учительница младших классов в селе Прибинь в Черниговской области устроила обучение детей у себя дома. Она учит учеников четвертого класса, который является самым младшим в селе. Ее историю о домашней школе рассказали в Суспільному.

Класс, который обустроили дома

Село Прибинь располагается в 15 км от границы РФ, поэтому дети учатся дистанционно. Вера Николаевна решила учить детей дома, чтобы у них были живые уроки.

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Класс имеет размеры 3 на 4 м, в нем размещаются пять одноместных парт, небольшая доска, шкаф с детскими работами и учебниками. В углу комнаты стоит учительский стол с ноутбуком и классным журналом.

Учительница говорит:

Пусть там у меня нет евроремонта, но чисто!

Делится, что роль школьного звонка исполняет маленькая собачка на цепи во дворе. Ведь, когда кто-то идет по дороге, собачка лает, поэтому Вера Николаевна узнает, что это дети идут в школу.

— Дети любят его, останавливаются. Я им говорю: “Быстрее, потому что на урок”. Вообще любят и котиков, и собачек. Когда-то котик забежал, как-то одного ученика не было в школе, дети шутили, что кот будет вместо него, — рассказывает она.

Как проходит обучение

Дети приходят в школу в девять утра, иногда могут и раньше, поэтому хозяйка уже за полчаса до установленного времени ждет их. Всегда перед началом обучения делает влажную уборку. Ученики садятся за свои парты. На маленьких перерывах могут пить чай и делать перекус, у каждого есть своя чашка. Также могут делать физкультминутки или строить что-нибудь из конструктора. Вера Николаевна говорит, что родители довольны такой учебой детей.

Идею своей жены поддержал муж Михаил. Он убрал лишнюю мебель из комнаты и привез парты. Мужчина шутит, что он в этой школе и завхоз, и техработник, и директор, и кочегар.

— Нет детей — так скучно. А когда детки приходят в школу, то весело. Не в школу, а к нам в дом. Рад, что жена согласилась детей здесь принимать. Я даже проводил уроки. Вера вышла на улицу, а я у них чтение проверял. Они спрашивали, кто я такой. Говорил, что тоже несостоявшийся учитель (смеется, — ред.), — рассказывает хозяин.

Вера Николаевна и Михаил говорят, что с детьми чувствуют себя как с собственными внуками, которые приезжают нынче не часто. Дети устроили свою жизнь в других городах. Старший сын сейчас воюет, получил ранения и перенес третью операцию на руке. Дети уговаривали родителей выехать, но те не знают, как можно покинуть место, где прожили 36 лет.

Здесь все родное, все дорогое. Оставят и работу, и моих этих детей? Для меня работа — это основное. Я не знаю, когда закончится моя деятельность, как выдержу этот переломный момент? — говорит учительница.

Четвертый класс, обучаемый Верой Николаевной, самый младший в селе. Он и финальный в карьере учительницы. Женщина признается, что не могла и подумать, что будет завершать свою педагогическую деятельность дома.

Некоторым учителям пришлось покинуть свои города, но они продолжают делать свое дело. Ранее мы рассказывали историю учительницы Лидии Насоновой о Донбассе и войне.

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