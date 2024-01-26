Рассказы

Устроила школу в своем доме: история учительницы, которая делает все, чтобы учить детей

Богдана Макалюк, журналист сайта 26 января 2024, 14:00
Історія вчительки, що влаштувала школу у себе вдома
Фото: Суспільне

Больше новостей
Украинцы в Чехии
Треть доходов идет на жилье: исследование жизни беженцев в Чехии
Коли Вербна неділя 2023 - дата, звичаї, традиції
Вербное воскресенье в 2024 году: традиции христианского праздника
Офісний синдром - що це та як йому запобігти
Офисный синдром возникает и дома тоже — что это такое и как его предупредить
В Украине разрешили брать животных в укрытие по правилам
Безопасность для всех! В Украине разрешили брать животных в укрытие, но есть условия
Смотреть больше

Материалы по теме

НМТ 2024: дата проведення та особливості складання
НМТ 2024: когда будет проходить и какое количество предметов будут сдавать
Устроила школу в своем доме: история учительницы, которая делает все, чтобы учить детей
С боксерского ринга на разбор завалов: история Влада Гелы, спасавшего людей после вражеской атаки на ТЦ Амстор в Кременчуге
Модернизация ЗВО
Модернизация ВУЗов в Украине: что изменится для студентов и какие преимущества получат учебные заведения
 карантин в школах украины
В школах Украины вводят карантин: в каких областях и почему

Видео
0:08:12
Система закупок Минобороны будет под контролем - кто этим будет заниматься

Случай с Гринкевичами последний? Закупки в Минобороны берут под контроль наблюдательного совета
Устроила школу в своем доме: история учительницы, которая делает все, чтобы учить детей
Карта боевых действий 26 января 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:05:57
Устроила школу в своем доме: история учительницы, которая делает все, чтобы учить детей
Протесты вспыхнули с новой силой? Почему бастуют польские фермеры и как это повлияет на Украину
0:07:30
Истребители F-16 для Украины: готова ли наша страна их принять
Партнеры готовы передать, но готова ли Украина принять: Воздушные силы об овладении F-16
Устроила школу в своем доме: история учительницы, которая делает все, чтобы учить детей
Карта боевых действий 25 января 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:05:06
Снайперка Анастасія Савка після ампутації мріє повернутися на фронт
Идем в посадку, искать мою ногу. Снайпер Анастасия о подрыве на мине и мечте вернуться на фронт
0:06:54
Как украинцы сорвали планы России в Италии
Фильм с фейками о Буче и выставка о “возрождении” Мариуполя — как украинцы сорвали планы РФ в Италии
0:05:07
Устроила школу в своем доме: история учительницы, которая делает все, чтобы учить детей
Погибла даже собачка! В Харькове закончилась аварийно-спасательная операция
0:04:46
Стадион Локомотив
Станем ещё сильнее! Какое будущее у столичного Локомотива после российской атаки
0:05:54
россияне на олимпиаде
Уже точно недопущены! В каких видах спорта россияне не попадут на Олимпийские игры 2024
Больше видео
Устроила школу в своем доме: история учительницы, которая делает все, чтобы учить детей
Читать дальше
С боксерского ринга на разбор завалов: история Влада Гелы, спасавшего людей после вражеской атаки на ТЦ Амстор в Кременчуге

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь