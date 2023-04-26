Война дважды лишила ее дома, но она не сдается и продолжает учить детей! История учительницы из Донбасса

Уроки под взрывами, эвакуация, оккупация, российский плен или горячие бои на передовой. 80 историй украинских учителей собрала под одной обложкой Премия Global Teacher Prize, чтобы рассказать всей стране, какой ценой дается образование во время войны.

Одна из героинь сборника — молодая учительница родом из Донбасса, которая дважды теряла из-за войны дом. Она уверена, что война продолжается даже там, куда уже не долетают вражеские снаряды.

Лидия Насонова — учительница украинского языка и литературы. В одной из киевских частных школ она начала свой первый учебный год. Ее предыдущий закончился в Харькове. Признается, что до последнего не могла поверить в то, что началась полномасштабная война, пока над головой не пролетел вражеский истребитель.

Война в родном городе еще в 2014 году

Свой опыт великой войны она фиксировала на страницах в социальных сетях — как дневник. Лидия родом из Донецкой области, в 2014 году война впервые добралась до ее родного города Дружковка. Тогда она была студенткой Харьковского вуза, писала дипломную работу об украинской идентичности, работала журналисткой и снимала харьковский Евромайдан.

Свой опыт полномасштабной войны она записывала в дневник: как уезжала из Харькова, как вывозила родителей из Донецкой области, как впервые оказалась там, где тихо, и как начала вести уроки в эвакуации.

Ее рассказ стал частью сборника учительских историй Жить, чтобы учить, который презентовали в рамках проекта Global Teacher Prize. Несколько лет назад эту премию получила и Лидия.

Надо предлагать детям украинское

Лидия рассказывает, что война продолжается там, где не слышно взрывов, а Россия также охотится за украинскими детьми.

— За последний год можно видеть, что некоторые парадигмы мышления меняются.

Но я вижу детей, которые не понимают даже взаимосвязи между тем, что они слушают или смотрят, и войной, — говорит учительница.

Она считает, что школа должна этому помочь. Размышляет: нужно предлагать что-то другое. Часто дети смотрят или слушают российское, потому что не знают, какой контент можно потреблять вместо этого.

Электронную книгу с историями учителей можно найти в открытом доступе на сайте Global Teacher Prize.

Учителя школ и преподаватели вузов знают, как важно сейчас образование. Они проводят занятия в любых условиях. Ранее мы рассказывали историю преподавателя Федора Шандора, проводившего пары из окопов.

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