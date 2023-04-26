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Війна двічі позбавила її дому, але вона не здається та продовжує навчати дітей! Історія вчительки з Донеччини

Поліна Спасенко, журналістка програми Вікна-новини 26 Квітня 2023, 11:30
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