Потерял зрение на поле боя. История защитника, который выбирался из битвы вслепую и учится заново ориентироваться

36-летний Александр Юрченко ушел добровольцем на фронт. Он из Прилук, что в Черниговской области. Во время минометного обстрела мужчина потерял зрение, после чего пришлось самостоятельно выбираться из поля боя. Читай его историю в нашем материале.
Историей Александра поделился реабилитационный центр UNBROKEN Ukraine, где защитник снова учится ориентироваться и воспринимать мир тактильно. Александр мужественно воспринял новость, что больше не сможет видеть.
Ранение произошло на Купянском направлении в ноябре 2023.
Александр помнит, как почувствовал, что ему посекло руки и лицо, а в глазах почернело. Чтобы выжить, ему пришлось вслепую выбираться из-под обстрела, — пишут в центре.
Александр помнит, как почувствовал, что ему посекло руки и лицо, а в глазах почернело. Чтобы выжить, ему пришлось вслепую выбираться из-под обстрела, — пишут в центре.
Мужчине пришлось идти вслепую по лесопосадке, он чудом наткнулся на блиндаж собратьев. С тяжелым ранением Александра эвакуировали в одну из харьковских больниц.
Он не спрашивал, сможет ли однажды видеть. Сразу понимал, что потерял зрение навсегда.
Я не из таких, что сдаются. Жизнь продолжается, — говорит защитник.
Я не из таких, что сдаются. Жизнь продолжается, — говорит защитник.
Сейчас с мужчиной работает эрготерапевт, для Александра составляют индивидуальную программу занятий. Он учится ориентироваться в пространстве, распознавать на ощупь бытовые предметы, а также пользоваться компьютером.
Количество людей, потерявших зрение во время войны, увеличивается. По данным НСЗУ с февраля 2022 по июль 2023 более 38 тыс. людей был установлен диагноз, связанный со слепотой или снижением зрения.
Более того, это выявило проблему, что в Украине отсутствуют четко определенный перечень и порядок предоставления реабилитационных услуг для людей, имеющих нарушения зрения, реабилитационные услуги в громадах, нехватка кадров для работы с потерявшими зрение людьми, отсутствие соответствующих учебных программ в вузах.
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