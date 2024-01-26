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Потерял зрение на поле боя. История защитника, который выбирался из битвы вслепую и учится заново ориентироваться

Анастасия Грубрина, журналист сайта 26 января 2024, 22:00
Втратив зір на полі бою — історія захисника Олександра Юрченка
Фото: Facebook

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