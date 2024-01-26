36-летний Александр Юрченко ушел добровольцем на фронт. Он из Прилук, что в Черниговской области. Во время минометного обстрела мужчина потерял зрение, после чего пришлось самостоятельно выбираться из поля боя. Читай его историю в нашем материале.

Потерял зрение на поле боя — история защитника Александра Юрченко

Историей Александра поделился реабилитационный центр UNBROKEN Ukraine, где защитник снова учится ориентироваться и воспринимать мир тактильно. Александр мужественно воспринял новость, что больше не сможет видеть.

Ранение произошло на Купянском направлении в ноябре 2023.

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Александр помнит, как почувствовал, что ему посекло руки и лицо, а в глазах почернело. Чтобы выжить, ему пришлось вслепую выбираться из-под обстрела, — пишут в центре.

Мужчине пришлось идти вслепую по лесопосадке, он чудом наткнулся на блиндаж собратьев. С тяжелым ранением Александра эвакуировали в одну из харьковских больниц.

Он не спрашивал, сможет ли однажды видеть. Сразу понимал, что потерял зрение навсегда.

Я не из таких, что сдаются. Жизнь продолжается, — говорит защитник.

Сейчас с мужчиной работает эрготерапевт, для Александра составляют индивидуальную программу занятий. Он учится ориентироваться в пространстве, распознавать на ощупь бытовые предметы, а также пользоваться компьютером.

Потерял зрение на поле боя. История защитника, который выбирался из битвы вслепую и учится заново ориентироваться / 3 Фотографии

Количество людей, потерявших зрение во время войны, увеличивается. По данным НСЗУ с февраля 2022 по июль 2023 более 38 тыс. людей был установлен диагноз, связанный со слепотой или снижением зрения.

Более того, это выявило проблему, что в Украине отсутствуют четко определенный перечень и порядок предоставления реабилитационных услуг для людей, имеющих нарушения зрения, реабилитационные услуги в громадах, нехватка кадров для работы с потерявшими зрение людьми, отсутствие соответствующих учебных программ в вузах.

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