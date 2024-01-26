Розповіді

Втратив зір на полі бою. Історія захисника, який вибирався з битви наосліп та вчиться наново орієнтуватися

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 26 Січня 2024, 22:00
Втратив зір на полі бою — історія захисника Олександра Юрченка
Фото: Facebook

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