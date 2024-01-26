36-річний Олександр Юрченко пішов добровольцем на фронт. Він з Прилук, що на Чернігівщині. Під час мінометного обстрілу чоловік втратив зір, після чого довелося самотужки вибиратися з поля бою. Читай його історію в нашому матеріалі.

Втратив зір на полі бою — історія захисника Олександра Юрченка

Історією Олександра поділився реабілітаційний центр UNBROKEN Ukraine, де захисник наново вчиться орієнтуватися та сприймати світ тактильно. Олександр мужньо сприйняв новину, що більше не зможе бачити.

Поранення сталося на Куп’янському напрямку у листопаді 2023 року.

Зараз також дивляться

Олександр пам’ятає як відчув, що йому посікло руки та обличчя, а в очах почорніло. Аби вижити, йому довелося навмання вибиратися з-під обстрілу, — пишуть у центрі.

Чоловікові довелося йти наосліп лісопосадкою, він дивом натрапив на бліндаж побратимів. З важким пораненням Олександра евакуювали до однієї з харківських лікарень.

Він не запитував, чи зможе одного разу бачити. Відразу розумів, що втратив зір назавжди.

Я не з таких, що здаються. Життя продовжується, — каже захисник.

Зараз з чоловіком працює ерготерапевт, для Олександра складають індивідуальну програму занять. Він вчиться орієнтуватися в просторі, впізнавати на дотик побутові предмети, і навіть користуватися комп’ютером.

Втратив зір на полі бою. Історія захисника, який вибирався з битви наосліп та вчиться наново орієнтуватися / 3 Фотографії

Кількість людей, що втратили зір під час війни, збільшується. За даними НСЗУ з лютого 2022 по липень 2023 понад 38 тис. людей був встановлений діагноз, пов’язаний зі сліпотою чи зниженням зору.

Щобільше, це виявило проблему, що в Україні відсутній чітко визначений перелік і порядок надання реабілітаційних послуг для людей, що мають порушення зору, реабілітаційні послуги в громадах, брак кадрів для роботи з людьми, що втратили зір, відсутність відповідних навчальних програм у ВНЗ.

Раніше ми розповідали зворушливу історію кохання прикордонників.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.