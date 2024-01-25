Розповіді

Пройшов 600 км пішки по території ворога, щоб знищити Ту-22M3: у ГУР поділилися історією розвідника Олега Бабія

Богдана Макалюк, журналістка сайту 25 Січня 2024, 11:03
Олег Бабій: історія розвідника, який став Героєм України посмертно
Фото: Facebook

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