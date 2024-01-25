Пройшов 600 км пішки по території ворога, щоб знищити Ту-22M3: у ГУР поділилися історією розвідника Олега Бабія

Багато українських бійців виконують засекречені завдання, які змінюють хід війни та задають значних втрат ворогу. Але, на жаль, наші воїни за це віддають життя.

У серпні 2023 року відбулася атака БпЛА на аеродром Сольци в Новгородській області РФ. Тоді вдалося повністю знищити один ракетоносець Ту-22M3 та ще два пошкодити. Такі літаки запускають по Україні ракети Х-22.

Групою військових, які проводили цю операцію, командував Олег Бабій. Бійці успішно виконали поставлене завдання, але, на жаль, під час відходу потрапили у засідку та загинули. У ГУР МО розкрили деталі цієї операції та розповіли про Олега Бабія.

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600 км пройшли пішки територією ворога

У ГУР розповідають, що українські розвідники, щоб знищити російські бомбардувальники, подолали пішки понад 600 км територією противника. Коли вони пробралися у глибокий тил противника, виконали завдання, а саме знищили російський бомбардувальник ТУ-22М3 та ще два вивели з ладу. Вони почали повертатися на підконтрольну Україні територію, але група потрапила у засідку та вступила в нерівний бій з російськими загарбниками.

30 серпня 2023 року, прикриваючи відхід своїх бойових побратимів, загинув командир групи Олег Бабій, він зазнав смертельного поранення.

33-річного полковника було посмертно нагороджено званням Герой України із присвоєнням ордена Золота зірка. У нього залишилися дружина та двоє маленьких дітей. Молодшій донечці на час смерті батька виповнився рік.

Виконував спецоперації, які змінили хід війни

Олег Бабій народився 22 жовтня 1990 року у чеському місті Міловіце. У 2011 році він закінчив Академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Вже 15 липня 2014 року указом президента України № 593/2014 він був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Тоді він ще був старшим лейтенантом. Згодом чоловік отримав також ордени Богдана Хмельницького II й І ступенів, ставши повним кавалером, пише Новинарня.

У лютому 2017 року Олег був командиром патрульного взводу на автомобілях першого патрульного батальйону, 45-го полку оперативного призначення Нацгвардії. Воював, зокрема, на Світлодарській дузі.

Олег Бабій був військовослужбовцем ГУР МОУ, як зазначають в управлінні розвідки, він з перших днів широкомасштабного вторгнення росіян організовував і втілював спецоперації на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, які насправді змінили хід цієї війни.

Він виконав дев’ять успішних розвідувальних виходів у тил противника, 12 спеціальних заходів з організації та забезпечення руху опору на окупованій території України та в тилу противника.

Виявив до 70 важливих стратегічних об’єктів росіян: командних пунктів, військової техніки, інженерно-фортифікаційного обладнання тощо. Ця інформація використовувалася ЗСУ для планування операцій зі звільнення тимчасово окупованих українських територій та вогневого ураження по важливих ворожих цілях.

Завдяки успішному виконанню завдань групою полковника Бабія вдалося дезорганізувати логістику окупантів, знищити важливі об’єкти ворога та елементи критичної інфраструктури. Підрозділи російських окупаційних військ втрачали боєздатність, систему управління військами та зброєю, зазнавали порушення комунікації, а відтак і зазнавали втрат оперативності у взаємодії зі своїм тилом.

У ГУР також кажуть, що останнє завдання Бабія зі знищення Ту-22М3 у Новгородській області фактично повністю дестабілізувало роботу аеродромів і пунктів базування дальньої авіації. Це завдало не лише економічних збитків країні агресору та спровокувало панічні настрої серед місцевого населення і військовослужбовців РФ, а й завдало шкоди іміджу так званої “непереможної” армії РФ.

Раніше ми розповідали історію бійця на псевдо Ізя про досвід служби у підрозділі ГУР МО Kraken.

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