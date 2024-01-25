Прошел 600 км пешком по территории врага, чтобы уничтожить Ту-22M3: в ГУР поделились историей разведчика Олега Бабия

Многие украинские бойцы выполняют засекреченные задания, которые меняют ход войны и наносят значительные потери врагу. Но, к сожалению, наши воины за это отдают жизнь.

В августе 2023 года произошла атака БпЛА на аэродром Сольцы в Новгородской области РФ. Тогда удалось полностью уничтожить один ракетоносец Ту-22M3 и еще два повредить. Такие самолеты запускают по Украине ракеты Х-22.

Группой военных, проводивших эту операцию, командовал Олег Бабий. Бойцы успешно выполнили поставленную задачу, но, к сожалению, во время отхода попали в засаду и погибли. В ГУР МО раскрыли детали этой операции и рассказали об Олеге Бабие.

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600 км прошли пешком по территории врага

В ГУР рассказывают, что украинские разведчики, чтобы уничтожить российские бомбардировщики, преодолели пешком более 600 км по территории противника. Когда они проникли в глубокий тыл противника, выполнили задание, а именно уничтожили российский бомбардировщик ТУ-22М3 и еще два вывели из строя. Они начали возвращаться на подконтрольную Украине территорию, но группа попала в засаду и вступила в неравное сражение с российскими захватчиками.

30 августа 2023 года, прикрывая отход своих боевых собратьев, погиб командир группы Олег Бабий, он получил смертельное ранение.

33-летний полковник был посмертно награжден званием Герой Украины с присвоением ордена Золотая звезда. У него остались жена и двое маленьких детей. Младшей дочери на момент смерти папы исполнился год.

Выполнял спецоперации, изменившие ход войны

Олег Бабий родился 22 октября 1990 года в чешском городе Миловице. В 2011 году он окончил Академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Уже 15 июля 2014 года указом президента Украины № 593/2014 он был награжден орденом Богдана Хмельницкого III ступени за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Тогда он еще был старшим лейтенантом. Впоследствии мужчина получил также ордена Богдана Хмельницкого II и I степеней, став полным кавалером, пишет Новинарня.

В феврале 2017 года Олег был командиром патрульного взвода на автомобилях первого патрульного батальона, 45 полка оперативного назначения Нацгвардии. Воевал, в частности, на Светлодарской дуге.

Олег Бабий был военнослужащим ГУР МОУ, как отмечают в управлении разведки, он с первых дней широкомасштабного вторжения россиян организовывал и воплощал спецоперации на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, действительно изменивших ход этой войны.

Он выполнил девять успешных разведывательных выходов в тыл противника, 12 специальных мероприятий по организации и обеспечению сопротивления на оккупированной территории Украины и в тылу противника.

Обнаружил до 70 важных стратегических объектов россиян: командных пунктов, военной техники, инженерно-фортификационного оборудования. Эта информация использовалась ВСУ для планирования операций по освобождению временно оккупированных украинских территорий и огневого поражения по важным вражеским целям.

Благодаря успешному выполнению задач групы полковника Бабия удалось дезорганизовать логистику оккупантов, уничтожить важные объекты врага и элементы критической инфраструктуры. Подразделения российских оккупационных войск теряли боеспособность, систему управления войсками и оружием, терпели нарушение коммуникации, а затем и несли потери оперативности во взаимодействии со своим тылом.

В ГУР также говорят, что последние задание Бабия по уничтожению Ту-22М3 в Новгородской области фактически полностью дестабилизировала работу аэродромов и пунктов базирования дальней авиации. Это нанесло не только экономический ущерб стране агрессору и спровоцировало панические настроения среди местного населения и военнослужащих РФ, но и нанесло ущерб для имиджа так называемой “непобедимости” армии РФ.

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