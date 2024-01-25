Прошел 600 км пешком по территории врага, чтобы уничтожить Ту-22M3: в ГУР поделились историей разведчика Олега Бабия

Многие украинские бойцы выполняют засекреченные задания, которые меняют ход войны и наносят значительные потери врагу. Но, к сожалению, наши воины за это отдают жизнь.
В августе 2023 года произошла атака БпЛА на аэродром Сольцы в Новгородской области РФ. Тогда удалось полностью уничтожить один ракетоносец Ту-22M3 и еще два повредить. Такие самолеты запускают по Украине ракеты Х-22.
Группой военных, проводивших эту операцию, командовал Олег Бабий. Бойцы успешно выполнили поставленную задачу, но, к сожалению, во время отхода попали в засаду и погибли. В ГУР МО раскрыли детали этой операции и рассказали об Олеге Бабие.
В ГУР рассказывают, что украинские разведчики, чтобы уничтожить российские бомбардировщики, преодолели пешком более 600 км по территории противника. Когда они проникли в глубокий тыл противника, выполнили задание, а именно уничтожили российский бомбардировщик ТУ-22М3 и еще два вывели из строя. Они начали возвращаться на подконтрольную Украине территорию, но группа попала в засаду и вступила в неравное сражение с российскими захватчиками.
30 августа 2023 года, прикрывая отход своих боевых собратьев, погиб командир группы Олег Бабий, он получил смертельное ранение.
30 августа 2023 года, прикрывая отход своих боевых собратьев, погиб командир группы Олег Бабий, он получил смертельное ранение.
33-летний полковник был посмертно награжден званием Герой Украины с присвоением ордена Золотая звезда. У него остались жена и двое маленьких детей. Младшей дочери на момент смерти папы исполнился год.
Олег Бабий родился 22 октября 1990 года в чешском городе Миловице. В 2011 году он окончил Академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Уже 15 июля 2014 года указом президента Украины № 593/2014 он был награжден орденом Богдана Хмельницкого III ступени за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Тогда он еще был старшим лейтенантом. Впоследствии мужчина получил также ордена Богдана Хмельницкого II и I степеней, став полным кавалером, пишет Новинарня.
В феврале 2017 года Олег был командиром патрульного взвода на автомобилях первого патрульного батальона, 45 полка оперативного назначения Нацгвардии. Воевал, в частности, на Светлодарской дуге.
Олег Бабий был военнослужащим ГУР МОУ, как отмечают в управлении разведки, он с первых дней широкомасштабного вторжения россиян организовывал и воплощал спецоперации на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, действительно изменивших ход этой войны.
Он выполнил девять успешных разведывательных выходов в тыл противника, 12 специальных мероприятий по организации и обеспечению сопротивления на оккупированной территории Украины и в тылу противника.
Он выполнил девять успешных разведывательных выходов в тыл противника, 12 специальных мероприятий по организации и обеспечению сопротивления на оккупированной территории Украины и в тылу противника.
Обнаружил до 70 важных стратегических объектов россиян: командных пунктов, военной техники, инженерно-фортификационного оборудования. Эта информация использовалась ВСУ для планирования операций по освобождению временно оккупированных украинских территорий и огневого поражения по важным вражеским целям.
Благодаря успешному выполнению задач групы полковника Бабия удалось дезорганизовать логистику оккупантов, уничтожить важные объекты врага и элементы критической инфраструктуры. Подразделения российских оккупационных войск теряли боеспособность, систему управления войсками и оружием, терпели нарушение коммуникации, а затем и несли потери оперативности во взаимодействии со своим тылом.
В ГУР также говорят, что последние задание Бабия по уничтожению Ту-22М3 в Новгородской области фактически полностью дестабилизировала работу аэродромов и пунктов базирования дальней авиации. Это нанесло не только экономический ущерб стране агрессору и спровоцировало панические настроения среди местного населения и военнослужащих РФ, но и нанесло ущерб для имиджа так называемой “непобедимости” армии РФ.
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