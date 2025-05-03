Стала блогером в 103 года! Как Джоан восхитила пользователей любовью к макияжу

В последнее время в социальных сетях стали появляться новые блогеры — пенсионеры. Они делятся своим бытом, делают распаковки, рассказывают истории, показывают огороды и учат молодежь полезным лайфхакам. Среди украинских пенсионеров таких тоже много.

Например, Мария Афанасьевна, баба Маша или Степанович. Но на пике славы в TikTok ныне 103-летняя британка Джоан Партридж и ее любовь к румянам. Сегодня мы расскажем о ней больше.

Ее прославила любовь к румянам: кто такая Джоан Партридж

После того как ее видео с нанесением румян на лицо набрали сотни тысяч просмотров, 103-летняя Джоан начала сотрудничать с брендом косметики. Историю женщины поведали The Guardian. Женщина делится приобретенным за жизнь опытом с подписчиками.

Я делаю макияж каждый день, каждое утро, я думаю, это ваша уверенность, — говорит Джоан.

Сама женщина живет в Реддиче, что в Вустершире, в доме престарелых Millcroft. Когда ей отправили целый пакет косметики для сотрудничества, она разделила его с другими жительницами дома престарелых. Макияж — хобби, которое она имеет с 13 лет.

Относительно румян дает такие советы: наносите осторожно, не вбивайте пальцами или спонжиком, и не растирайте, а слегка размазывайте их по коже.

К своим 102 годам она могла заботиться о себе самостоятельно. Но после этого перебралась в дом для престарелых людей. Сейчас у нее есть правнуки, но она говорит, что не чувствует себя на 103 года, а возраст — это всего лишь цифра.

23-летняя менеджер дома для престарелых предложила Джоан снять видео в Tik-Tok после того, как женщина посоветовала ей наносить больше румян и даже показала, как правильно это делать.

Так в 103 года Джоан стала TikTok-блогером. Она все еще делает макияж каждый день. Ее первое видео посмотрели более 200 тысяч пользователей и оставили под ним немало комментариев, где выражали свое восхищение.

Джоан не думала, что ее видео вызовут столько внимания и положительных комментариев. Пользователи просят женщину публиковать больше уроков макияжа и увлекательных советов.

В доме престарелых поделились, что Джоан готова снять еще несколько интересных роликов для своих новых фанатов.

Раньше мы рассказывали, как 100-летняя американка каждый день писала хронику жизни.

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