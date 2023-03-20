Пенсия — не приговор! Как 64-летняя львовская модель ломает стереотипы и мотивирует женщин

Что ты думаешь о пенсии? Период жизни, когда нужно нянчить внуков, заниматься рукоделием и сидеть дома? Тогда ты еще живешь во власти навязанных стереотипов. На пенсии жизнь только начинается, можно и нужно воплощать свои мечты.

Так считает и это доказывает львовянка Леся Салата. Женщина в свои 64 года после выхода на пенсию стала фотомоделью. Сейчас ее приглашают на рекламные фотосессии разные компании и дизайнеры одежды. Она мечтает стать лицом известного бренда. Свою историю львовянка рассказала для Суспільного.

Как стала фотомоделью

До выхода на пенсию Леся Салата работала HR-бизнес-партнером в крупной компании. Признается, что съемками увлеклась после профессиональной фотосессии. Ей это понравилось так сильно, что она окончила две модельные школы. Леся говорит, что уже полтора года ее приглашают на разные съемки, в том числе рекламные. Ее приглашают дизайнеры одежды, мебели, рестораны, аптеки, а также магазины бижутерии и аксессуаров.

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Были публикации моих фотографий в американских и итальянских журналах, — отмечает фотомодель.

Ломать стереотипы

По ее словам, часто на кастингах ищут моделей старшего возраста, но украинские агентства предпочитают женщин, имеющих более стереотипный образ пенсионерок.

— Берут женщин, которые выглядят как бабушки. Так чаще бывает. Это собственно то, о чем я писала в своих постах. СМИ и рекламодатели продолжают формировать образ женщины 60+ как бабушки. А я с этим не согласна, — говорит Леся.

Она ломает стереотипы, демонстрирует и доказывает, что женщина 60+ не обязана быть бабушкой. Своим примером она хочет побуждать женщин не бояться перемен.

Самое важное — не ставить себе рамки и не говорить самой себе: “Вот уже пенсия. Все, моя жизнь остановилась”. Как только такое скажешь, так и будет, — акцентирует Леся.

Она говорит, что нужно развиваться. Делится, что сейчас изучает английский, занимается плаванием, делает зарядку.

Она советует женщинам, которые выходят на пенсию, найти дело, которое будет им интересно, заниматься этим и развиваться.

— Я нашла себя в моделинге. Я планирую и в 90 лет быть моделью, — утверждает Леся Салата.

Ранее мы рассказывали историю переселенцев, которые спаслись из оккупации и с бабушкой открыли собственное дело.

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