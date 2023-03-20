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Пенсия — не приговор! Как 64-летняя львовская модель ломает стереотипы и мотивирует женщин

Богдана Макалюк, редактор сайта 20 марта 2023, 16:00
Леся Салата: історія 64-річної моделі зі Львова

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Пенсия — не приговор! Как 64-летняя львовская модель ломает стереотипы и мотивирует женщин
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