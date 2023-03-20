Пенсія — не вирок! Як 64-річна львівська модель ламає стереотипи та мотивує жінок

Що ти думаєш про пенсію? Період життя, коли треба бавити онуків, займатися рукоділлям та сидіти вдома? Тоді ти ще живеш під владою нав’язаних стереотипів. На пенсії життя лише починається, можна і треба втілювати свої мрії.

Так вважає і доводить це львів’янка Леся Салата. Жінка у свої 64 роки після виходу на пенсію стала фотомоделлю. Зараз її запрошують на рекламні фотосесії різні компанії та дизайнери одягу. Вона мріє у майбутньому стати обличчям відомого бренду. Свою історію львів’янка розповіла для Суспільного.

Як стала фотомоделлю

До виходу на пенсію Леся Салата працювала HR-бізнес-партнеркою у великій компанії. Зізнається, зйомками захопилася після професійної фотосесії. Їй це сподобалося настільки сильно, що вона закінчила дві модельні школи. Леся каже, що вже півтора року її запрошують на різні зйомки, зокрема і рекламні. Її запрошують дизайнери одягу, меблів, ресторани, аптеки, а також магазини біжутерії та аксесуарів.

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Були моїх публікації фотографій в американських та італійських журналах, — зауважує фотомодель.

Ламати стереотипи

За її словами, часто на кастингах шукають моделей старшого віку, але українські агенції віддають перевагу жінкам, які мають більш стереотипний образ пенсіонерок.

— Беруть жінок, які виглядають, як бабусі. Так частіше буває. Це, власне, те, про що я писала у своїх дописах. ЗМІ та рекламодавці продовжують далі формувати образ жінки 60+ як бабусі. А я з цим не погоджуюсь, — каже Леся.

Вона ламає стереотипи, демонструє та доводить, що жінка 60+ не мусить бути бабусею. Своїм прикладом вона хоче спонукати жінок не боятися змін.

Найважливіше — не ставити собі рамки і не казати самій собі: “От уже пенсія. Все, моє життя зупинилося”. Щойно собі таке скажеш, так і буде, — акцентує Леся.

Вона каже, що треба розвиватися. Ділиться, що зараз вивчає англійську, займається плаванням, робить зарядку.

Вона радить жінкам, які виходять на пенсію, знайти справу, яка буде їм цікава, займатися нею і розвиватися.

— Я знайшла себе в моделінгу. Я планую і в 90 років бути моделлю, — стверджує Леся Салата.

Раніше ми розповідали історію родини, яка врятувалася з окупації та з бабусею відкрили власну справу.

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