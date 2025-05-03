Стала блогеркою у 103 роки! Як Джоан захопила користувачів любов’ю до макіяжу

Останнім часом у соціальних мережах стали з’являтися нові блогери — пенсіонери. Вони діляться своїм побутом, роблять розпаковки, розповідають історії, показують городи та вчать молодь корисних лайфхаків. Серед українських пенсіонерів таких теж багато.

Наприклад, Марія Опанасівна, баба Маша чи Степанович. Та на піку слави у TikTok нині 103-річна британка Джоан Партрідж та її любов до рум’ян. Сьогодні ми розповімо про неї більше.

Її прославила любов до рум’ян: хто така Джоан Партрідж

Після того, як її відео з нанесенням рум’ян на обличчя набрали сотні тисяч переглядів, 103-річна Джоан почала співпрацювати з брендом косметики. Історію жінки оповіли The Guardian. Жінка ділиться набутим за життя досвідом з підписниками.

Я роблю макіяж кожен день, щоранку, я думаю, це ваша впевненість, — каже Джоан.

Сама жінка живе у Реддічі, що у Вустерширі, в будинку для людей похилого віку Millcroft. Коли їй надіслали цілий пакунок косметики для співпраці, вона розділила його з іншими жительками будинку пристарілих. Макіяж — хобі, яке вона має з 13 років.

Щодо рум’ян дає такі поради: наносьте обережно, не вбивайте пальцями чи спонжиком, і не розтирайте, а лише злегка розмащуйте їх по шкірі.

До своїх 102 років вона могла дбати про себе самостійно. Та після цього перебралася до будинку для людей літнього віку. Нині в неї є правнуки, та вона каже, що не відчуває себе на 103 роки, а вік — це лише цифра.

23-річна менеджерка будинку для літніх запропонувала Джоан зняти відео у Tik-Tok після того, як жінка порадила їй наносити більше рум’ян і навіть показала, як правильно це робити.

Так у 103 роки Джоан стала TikTok-блогеркою. Вона досі робить макіяж щодня. Її перше відео подивилися понад 200 тисяч користувачів, і лишили під ним чимало коментарів, де висловлювали своє захоплення.

Джоан не думала, що її відео викличуть стільки уваги та позитивних коментарів. Користувачі просять жінку публікувати більше уроків макіяжу та цікавих порад.

У будинку для літніх людей поділилися, що Джоан готова зняти ще кілька цікавих роликів для своїх нових фанатів.

Раніше ми розповідали, як 100-річна американка щодня писала хроніку життя.

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