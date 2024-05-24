Хотел короткую героическую жизнь, а не скучную и долгую: боец Интернационального легиона погиб за Украину

Интернациональный легион насчитывает около 20 тыс. военнослужащих. Одним из них был американец украинского происхождения Эдвард Уолтер Уилтон IIІ, чей прапрадед Михаил Арсенич из Ивано-Франковской области эмигрировал в США в начале прошлого века.

Но он чувствовал принадлежность к украинскому народу. В апреле 2022 года вступил в Интернациональный легион, а 7 апреля 2023 года 22-летний парень погиб в Луганской области от артиллерийских обстрелов.

Американец Эдвард Уолтер Уилтон III погиб на войне в Украине

Историю Эдварда III рассказал Суспільному Эдвард Уилтон младший, его отец. Говорит: сын вылетел из Флориды в Варшаву 10 апреля, а уже через двое суток пересек границу с Украиной. В аэропорт его отвез отец, имели время побыть наедине.

Эдвард III всегда мечтал быть солдатом, учился на специалиста неотложной помощи. Но завершить подготовку в армии США не успел.

— Он всегда говорил мне, что учится, чтобы стать солдатом. Сын не хотел быть кем-то другим. Это была его возможность, когда началась война, — рассказывает его отец.

В Украине он получил позывной Ганс, служил в роте Браво.

За участие в сложных боевых операциях парень получил орден За мужество. Однако он был самым молодым в своем подразделении, имел не так много боевого опыта.

Уилтон-младший признается, что сын имел возможность вернуться домой, однако отвергал ее. Он планировал жизнь только на период после войны, а к тому времени — нет, он видел себя в войске Украины.

— У него была возможность вернуться домой, и не раз, но он отказывался. Говорил, что еще не заслужил этого права. Сын считал, что должен делать больше, чем делал, — говорит Уилтон младший. Он вспоминает, как в детстве сын увлекся историей об Ахилле: решил, что хочет короткую героическую жизнь, а не скучную и долгую.

Мемориальная доска в Украине

Предки Эдварда III по отцовской линии — из украинского Космача Ивано-Франковской области. Эдвард Уилтон младший начал изучать родословную своей матери, которая рассказывала, что она то ли полька, то ли украинка, или австрийка.

Так Уилтон младший обнаружил, что его род происходит из известного украинского села.

— Дома мы хранили некоторые традиции, которые остались от семьи моей матери, в частности, празднование Рождества и Пасхи. И мы много говорили о наследии наших предков. Сын говорил мне: если приедет сюда, то не вернется домой.

Он говорил об Украине, как она красива, о церквях, о еде, о женщинах. Все в Украине он любил, — делится Эдвард Уилтон младший.

Теперь Космач тоже стал домом для отца военного. Он иногда чувствует присутствие сына, а чтобы память о бойце не исчезла, в его честь открыли мемориальную доску.

Помогают фронту не только мужчины-иностранцы, но и женщины. Австрийка, которая приехала в Украину после начала полномасштабной войны, говорит: если не помогать войску, тыл скоро станет нулем.

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