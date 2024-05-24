Хотів коротке героїчне життя, а не нудне і довге: історія бійця Інтернаціонального легіону, який помер за Україну

Інтернаціональний легіон налічує близько 20 тис. військовослужбовців. Одним із них був американець українського походження Едвард Волтер Вілтон III, чий прапрадід Михайло Арсенич з Івано-Франківщини емігрував до США на початку минулого століття.

Та хлопець відчував приналежність до українського народу. У квітні 2022 року вступив до Інтернаціонального легіону, а 7 квітня 2023 року, 22-річний молодик загинув в Луганській області від артилерійського обстрілу.

Американець Едвард Волтер Вілтон III загинув на війні в Україні

Історію Едварда ІІІ розповів Суспільному Едвард Вілтон молодший, його батько. Каже: син вилетів з Флориди до Варшави 10 квітня, а вже за дві доби перетнув кордон з Україною. До аеропорту його відвіз батько, мали час побути наодинці.

Едвард ІІІ завжди мріяв бути солдатом, навчався на спеціаліста невідкладної допомоги. Але завершити підготовку в армії США не встиг.

— Він завжди казав мені, що вчиться, аби стати солдатом. Син не хотів бути кимось іншим. Тож це була його можливість, коли почалася війна, — розповідає його батько.

В Україні він отримав псевдо Ганс, служив у роті Браво. За участь у складних бойових операціях хлопець отримав орден За мужність. Однак він був наймолодшим у своєму підрозділі, мав не так багато бойового досвіду. Вілтон молодший зізнається, що син мав можливість повернутися додому, однак відкидав її. Він планував життя лише на період після війни, а до того часу — ні, він бачив себе у війську України. — У нього була можливість повернутися додому, і не раз, але він відмовлявся. Казав, що ще не заслужив на це право. Син вважав, що повинен робити більше, ніж робив, — каже Вілтон молодший. Він пригадує, як у дитинстві син захопився історією про Ахілла: вирішив, що хоче коротке героїчне життя, а не нудне і довге.

Меморіальна дошка в Україні

Предки Едварда ІІІ по батьковій лінії — з українського Космача, що на Івано-Франківщині. Едвард Вілтон молодший почав вивчати родовід своєї матері, яка розповідала, що вона чи то полька, чи то українка, чи австрійка.

Так Вілтон молодший виявив, що його рід походить з відомо українського села.

— Вдома ми зберігали деякі традиції, що залишилися від сім’ї моєї матері, зокрема, святкування Різдва та Великодня. І ми багато говорили про спадщину наших предків. Син казав мені: якщо приїде сюди, то не повернеться додому.

Він говорив про Україну, яка вона красива, про церкви, про їжу, про жінок. Все в Україні він любив, — ділиться Едвард Вілтон молодший.

Тепер Космач також став домом для батька військового. Він іноді відчуває присутність сина, а щоб памʼять про бійця не зникла, на його честь відкрили меморіальну дошку.

Допомагають фронту не лише чоловіки-іноземці, а й жінки. Австрійка, яка приїхала до України після початку повномасштабної війни, каже: якщо не допомагати війську, то тил скоро стане нулем.

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