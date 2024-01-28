Если не помогать, тыл станет нулем: история австрийки, помогающей военным на передовой

Люсия Ларес — гражданка Австрии, но с начала полномасштабного вторжения начала активно помогать Украине. Она привозит из Австрии медицинское оборудование и военное снаряжение, а также является официальным представительницей военных капелланов в Европе.

В интервью Движению сопротивления Люсия рассказала о том, почему так важно, чтобы тыл помогал фронту всеми силами.

О начале волонтерства

В Австрии давно у меня было много проектов. Я работала очень много, поэтому у меня было немало знакомых, друзей. В начале полномасштабной войны они начали звонить и предлагать помощь. Так мы и сплотились. Вышла очень крутая команда в Австрии, построенная на доверии.

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Когда звонят люди и хотят помочь именно военным, я ищу бригаду, которая ближе к нулю, которой сейчас актуальна помощь. Так мы прорабатываем все.

Если мы не будем помогать нулю, то тыл скоро станет нулем.

Моя семья сейчас в Украине. Ребята — это и есть моя семья. Я въезжаю в Австрию и мне не хватает воздуха. Я еду к ребятам в Славянск или Лиман и все чувствуется иначе. Мне гораздо лучше здесь в Украине.

Об Интернациональном легионе

У нас есть австрийские военные, есть из Чехии много военных. Даже из Великобритании. И там не о деньгах, не о зарплате.

У меня есть такой знакомый, который продал дома все. У него семьи не было. Я так понимаю, что он когда-то воевал в Сирии. Он сказал, что понимает — это билет в одну сторону, но иначе не может.

Что делать с российской культурой

Искоренять все под самый ноль нужно. Нужно, наверное, лет 40-50, чтобы поколения прошли, то есть я своих детей научу, а они своих.

Искоренять нужно как опухоль, когда ты сначала проводишь химиотерапию, а потом вырезаешь все лишнее. Вот так и с российской культурой.

Волонтеры, благотворительные фонды, все говорят: собирать деньги на фронт стало гораздо труднее. Просто призыва уже недостаточно, нужны новые выдумки, шоу. Читай, к чему прибегают украинские волонтеры, чтобы закрыть сборы на нужды ВСУ.

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