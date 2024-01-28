Если не помогать, тыл станет нулем: история австрийки, помогающей военным на передовой

Люсия Ларес — гражданка Австрии, но с начала полномасштабного вторжения начала активно помогать Украине. Она привозит из Австрии медицинское оборудование и военное снаряжение, а также является официальным представительницей военных капелланов в Европе.
В интервью Движению сопротивления Люсия рассказала о том, почему так важно, чтобы тыл помогал фронту всеми силами.
В Австрии давно у меня было много проектов. Я работала очень много, поэтому у меня было немало знакомых, друзей. В начале полномасштабной войны они начали звонить и предлагать помощь. Так мы и сплотились. Вышла очень крутая команда в Австрии, построенная на доверии.
Когда звонят люди и хотят помочь именно военным, я ищу бригаду, которая ближе к нулю, которой сейчас актуальна помощь. Так мы прорабатываем все.
Если мы не будем помогать нулю, то тыл скоро станет нулем.
Если мы не будем помогать нулю, то тыл скоро станет нулем.
Моя семья сейчас в Украине. Ребята — это и есть моя семья. Я въезжаю в Австрию и мне не хватает воздуха. Я еду к ребятам в Славянск или Лиман и все чувствуется иначе. Мне гораздо лучше здесь в Украине.
У нас есть австрийские военные, есть из Чехии много военных. Даже из Великобритании. И там не о деньгах, не о зарплате.
У меня есть такой знакомый, который продал дома все. У него семьи не было. Я так понимаю, что он когда-то воевал в Сирии. Он сказал, что понимает — это билет в одну сторону, но иначе не может.
Искоренять все под самый ноль нужно. Нужно, наверное, лет 40-50, чтобы поколения прошли, то есть я своих детей научу, а они своих.
Искоренять нужно как опухоль, когда ты сначала проводишь химиотерапию, а потом вырезаешь все лишнее. Вот так и с российской культурой.
Искоренять нужно как опухоль, когда ты сначала проводишь химиотерапию, а потом вырезаешь все лишнее. Вот так и с российской культурой.
Волонтеры, благотворительные фонды, все говорят: собирать деньги на фронт стало гораздо труднее. Просто призыва уже недостаточно, нужны новые выдумки, шоу. Читай, к чему прибегают украинские волонтеры, чтобы закрыть сборы на нужды ВСУ.
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