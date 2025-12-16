“В кабинете ФСБ извинялись на камеру”: история девушек, после 10 лет оккупации сбежавших из Крыма

Десять лет Екатерина и Елизавета прожили под российской оккупацией, где каждый день был борьбой за право помнить, кто они есть. Их пытались русифицировать дома, в школе, на улице. Но несмотря на бешеное давление, эти девушки, еще детьми, нашли в себе Украину и совершили почти невозможное — вырвались на свободу.

Их история — это мощное доказательство того, что ни пропаганда, ни репрессии не способны убить любовь к Родине.

Демонизация Украины: давление со стороны самых родных

Когда Россия аннексировала Крым, Екатерине и Лизе было по 8-9 лет. В возрасте, когда формируется мировоззрение, они оказались во враждебной среде, где все украинское целенаправленно уничтожалось. Самым болезненным было то, что главными проводниками “русского мира” стали их собственные родители.

Мне мама говорила, что в Украине плохие люди, они нас хотят уничтожить, они нас не любят, потому что мы говорим по-русски. Мне запрещали общаться с бабушкой, потому что она родилась в Киеве, — вспоминает Лиза.

Школа стала вторым фронтом идеологической войны. Девушки вспоминают, как все вокруг запестрело триколорами, а в программу осторожно, но настойчиво вплетали “военную тематику”.

Я такого количества флагов до этого не видела вообще. Учителей, которые не предали Украину, быстро заменили “гастролеры” из России, которым не хватило места в родном городе, — говорит Екатерина.

Иронично, но толчком к пробуждению национального сознания стали призывы российских пропагандистов помнить о своих корнях. Именно это заставило Екатерину задуматься и начать искать ответы в истории.

Я сижу и думаю: ну, как может быть такое, что мы резко в 2014 году стали русскими? Так просто национальность не меняется. Лет с 12-14 я уже активно интересовалась политикой и понимала: если территорию с людьми отобрали, эти люди автоматически не становятся русскими, — объясняет Катя.

Это осознание — “мы украинки” — стало причиной постоянных конфликтов с родителями. А когда началось полномасштабное вторжение, молчать стало невозможно.

Екатерина открыто поддерживала Украину в соцсетях, пока за шутливый пост о попадании в штаб Черноморского флота на нее не завели уголовное дело.

Я написала, что никогда не думала, что буду так радоваться, что мой родной город бомбят. И добавила: контрнаступление началось. А потом пришлось в кабинете ФСБ извиняться на камеру. Тогда пришлось замолчать, — рассказывает девушка.

Екатерина и Елизавета решили сбежать из Крыма

Оставаться в Крыму было смертельно опасно. В течение двух лет девушки разрабатывали план побега. Чтобы усыпить бдительность родителей и спецслужб, они создали легенду: поступили в московский университет, якобы планируя строить жизнь в России.

Мы взяли академический отпуск, пошли работать. Родители не знали, что мы куда-то планируем. Мы создавали красивую картинку, что мы уехали, учимся и строим свою жизнь, — говорит Лиза.

Сэкономив деньги, они обратились в благотворительную организацию Save Ukraine. Волонтеры помогли восстановить украинские свидетельства о рождении и получить документы для выезда в посольстве Украины в Минске.

И вот, после недель напряженного ожидания, они оказались на белорусско-украинской границе. Несмотря на угрозы белорусских пограничников, девушкам удалось ступить на родную землю.

Когда подходили уже к границе с украинской стороны, мы там расплакались. Это что-то такое недостижимое, от чего тебе хорошо, и ты понимаешь, что твоя жизнь прожита не зря. Особенно, когда дом — это не какое-то здание, а буквально целая страна, — делятся девушки.

Новая жизнь: вкус “Живчика” и ПТСР

В Украине опеку над девушками взяли благотворители. Психологи диагностировали у них острое стрессовое расстройство, ПТСР и синдром спасенного — чувство вины за то, что они в безопасности, а родные остались в оккупации.

Но жажда жизни побеждает. Девушки, от одной из которых отказалась собственная мать, находят новых друзей и пытаются наверстать упущенное время: поют, танцуют, рисуют, занимаются йогой.

И наслаждаются простыми вещами, которые все эти годы были для них символом Украины.

Я не знаю, сколько тонн “Живчика” я уже выпила. Скоро будет передоз. Предлагаю подписать петицию, чтобы на заправках был 92-й бензин и колонка с “Живчиком”. И кетчуп! Тут абсолютно вся еда вкуснее, — смеются они.

Катя и Лиза наконец-то дышат полной грудью. Впереди — учеба, планы на будущее и мечта создать собственные украинские семьи. Их история — это мощное напоминание: Украина жива, пока живы ее люди, которые носят ее в сердце, где бы они ни были.

Но их счастливое спасение — это светлая сторона борьбы, которая для многих других украинцев продолжается в нечеловеческих условиях российских застенков, ведь на днях стало известно, что крымского политзаключенного доводят до истощения в колонии РФ, где он уже похудел на 30 кг.

