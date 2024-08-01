Мы — не вагнеровцы. Как бывшие заключенные защищают страну в ВСУ

В Украине заработал закон о добровольной мобилизации заключенных в Вооруженные Силы Украины. В начале июля заместитель Минюста Елена Высоцкая в комментарии изданию Associated Press сообщала о более трех тысячах желающих сменить тюрьму на окопы и защищать Украину.

Украинский Свидетель пообщался с военнослужащими, которые еще недавно отбывали наказание в местах лишения свободы. У них совсем разные истории, наказания отбывали за экономические преступления, распространение наркотических веществ, кражи и мошенничество.

Рассказываем самое интересное из их историй дальше в материале.

Мобилизация заключенных: как осужденные защищают Украину

Боец 68 ОЕБр имени Олексы Довбуша с позывным Хакер ломает российские гаджеты и узнает оттуда важную информацию. Самое интересное, что находил в телефонах оккупантов — карты с их посадками. Данные приносил украинским защитникам.

Хакер отбывал наказание за воровство. Оставалось еще три года, но он освободился досрочно и подписал контракт с ВСУ.

Военная Ирина отбывала наказание за экономическое преступление. Суды длились 13 лет, и только в 2023 она отправилась в места лишения свободы. Но ради дочери и страны Ирина подписала контракт. Отметила, что и в женской колонии на войну не пускают осужденных по Статье 115 — убийство.

Сам процесс происходил постепенно и соблюдая все правила: сначала заключенные написали заявление о своем желании идти служить, тогда эти заявления передали высшему руководству и провели внутреннюю комиссию. После этого желающие прошли ВЛК, а затем работники ТЦК и СП провели им психологическое тестирование.

— Потом была подача всех документов в суд, и после положительного решения мы еще ждали семь дней, когда оно вступит в силу. На восьмой день нас освободили условно-досрочно, — рассказала Ирина.

Она также объяснила, что бойцы, освобожденные досрочно и отпущенные на войну, даже после увольнения со службы в тюрьму уже не возвращаются.

Военнослужащий с позывным Немой отбыл два года наказания из девяти. Признается: нечего было терять, а на войне — интереснее.

Как отреагировали родственники

Бывшие осужденные делятся: близкие не поддержали их решение идти на войну. Мотивировали это страхом, что заключенные могут не вернуться домой и погибнуть в бою.

На вопрос, не чувствуют ли они себя кем-то, вроде российских вагнеровцев, военные отвечают — нет.

— У них нет дисциплины, они там принимают наркотические вещества. У нас такого нет, — рассказал Спарта.

Раньше мы рассказывали тебе, как проходит согласование кандидатуры заключенного на службу в армии.

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