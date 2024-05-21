Ключевой есть мотивация, а согласование проводят командиры: мобилизация осужденных в Украине

Недавно в Украине был принят закон о добровольной мобилизации заключенных. Известно, что, кроме добровольности выбора, не все заключенные смогут участвовать в освободительных действиях против врага.

К заключенным применяют условия отбора, они будут служить в отдельных подразделениях.

В то же время заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в эфире телемарафона Єдині новини сообщила, что уже более трех тысяч человек подали заявления на присоединение к рядам ВСУ. Что об этом известно и как будут служить лица, лишенные свободы, рассказываем дальше.

Мобилизация осужденных в Украине: сколько людей подали заявления

По словам Елены Высоцкой, уже более трех тысяч заключенных подали заявления с желанием присоединиться к рядам ВСУ.

В то же время, она отметила, что действительное количество добровольцев покажет практика.

— Более трех тысяч человек (подали заявления — ред). Мы так и прогнозировали до принятия этого закона. Нельзя говорить, что все 20 тысяч человек, о которых мы отмечали как потенциал, присоединятся. По предварительным опросам, около 4,5 тысячи изъявили желание. Теперь эта цифра будет колебаться.

Поэтому когда мы говорим о количестве осужденных, которые хотели бы присоединиться, это только предварительные данные. Все покажет практика, — добавила Высоцкая.

Отмечается, что заключенные могут пойти в ВСУ только добровольно, ведь мотивация добровольца является определяющей.

Таким образом, лица получают условно-досрочное увольнение.

Также замминистра юстиции добавила, что часть осужденных уже проходит ВЛК и знакомится с командирами. Именно последние должны согласовать кандидатуру.

Тогда Минюст будет передавать дела лиц и материалы в суд, где и будет принято решение о службе в ВСУ на условиях закона.

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