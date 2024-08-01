Ми — не вагнерівці. Як колишні увʼязнені захищають країну в ЗСУ

В Україні запрацював закон про добровільну мобілізацію засуджених до Збройних Сил України. На початку липня заступниця Мінʼюсту Олена Висоцька у коментарі виданню Associated Press повідомляла про понад три тисячі охочих змінити вʼязницю на окопи та захищати Україну.

Український Свідок поспілкувався із нині військовослужбовцями, які ще нещодавно відбували покарання у місцях позбавлення волі. У них зовсім різні історії, покарання відбували за економічні злочини, поширення наркотичних речовин, крадіжки та шахрайство.

Розповідаємо найцікавіше з їхніх історій далі у матеріалі.

Мобілізація увʼязнених: як засуджені захищають Україну

Боєць 68 ОЄБр імені Олекси Довбуша на псевдо Хакер ламає російські гаджети та дізнається звідти важливу інформацію. Найцікавіше, що знаходив у телефонах окупантів — карти з їхніми посадками. Дані приносив українським оборонцям.

Хакер відбував покарання за крадіжку. Залишалося ще три роки, але він звільнився умовно-достроково й підписав контракт із ЗСУ.

Військова Ірина відбувала покарання за економічний злочин. Суди тривали аж 13 років, і лише у 2023 вона відправилася до місць позбавлення волі. Та задля дочки та країни Ірина підписала контракт. Зазначила, що і в жіночій колонії на війну не пускають засуджених за 115 Статтею — вбивство.

Сам процес відбувався поступово та з дотриманням усіх правил: спочатку увʼязнені написали заяву про своє бажання іти служити, тоді ці заяви передали до вищого керівництва і провели внутрішню комісію. Після цього охочі пройшли ВЛК, а згодом працівники ТЦК та СП провели їм психологічне тестування.

— Потім була подача всіх документів на суд, і після позитивного рішення ми ще чекали сім днів, коли воно набере чинності. На восьмий день нас звільнили умовно-достроково, — розповіла Ірина.

Вона також пояснила, що бійці, яких звільнили достроково та відпустили на війну, навіть після звільнення зі служби до вʼязниці вже не повертаються.

Військовослужбовець на псевдо Німий відбув два роки покарання із девʼяти. Зізнається: не було що втрачати, а на війні — цікавіше.

Як відреагували родичі

Колишні засуджені діляться: близькі не підтримали їхнього рішення йти на війну. Мотивували це страхом, що увʼязнені можуть не повернутися додому й загинути у бою.

На запитання, чи не відчувають вони себе кимось, на кшталт російських вагнерівців, військові відповідають — ні.

— У них немає дисципліни, вони там вживають наркотичні речовини. У нас такого немає, — розповів Спарта.

Раніше ми розповідали тобі, як проходить погодження кандидатури увʼязненої особи на службу у війську.

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