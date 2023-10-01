Тебя могут убить в любой момент. Полицейский из Бучи о жизни и работе в оккупации

Что происходит с городом во время оккупации? Как приходится жить, работать и спасаться людям? Какая атмосфера царит и что приходит вместе с оккупацией — эти вопросы, видимо, задавал в начале полномасштабной войны себе каждый.

Полицейский офицер Бучанской громады Максим Кожушко рассказал, как приходилось жить и работать в оккупации, восстанавливаться после этого, а также о своей мотивации служить. Его историей поделилась полиция Киевской области.

Хаос, трупы и людское горе: полицейский из Бучи рассказал об оккупации

В начале полномасштабной войны майор Максим Кожушко остался служить в Бучанской громаде. Говорит, 23 февраля вечером всех собрали по тревоге, но работники думали, что она учебная.

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До четырех утра мы не подозревали, для чего нас собрали. Была информация, что война может начаться. Я не сильно в это верил, — рассказывает майор Кожушко.

Сначала полиция Бучи даже выезжала на вызовы, охраняла админздания. Максим говорит, 25 февраля Гостомель уже был оккупирован, поэтому вернуться домой он не мог. Жил в райотделе, под Бучей уже точились боевые действия.

К счастью, я не пытался вернуться домой в это время, людей тогда расстреливали оккупанты между Бучей и Гостомелем.

Во время оккупации врагом города полиции приходилось переодеваться в гражданское, прятать оружие и все, что могло бы их выдать. Бучанские полицейские жили в больнице и передавали информацию украинским военным.

Оккупация пришла неожиданно, россияне сняли флаг Украины, свой не вывешивали. Тогда стало ясно, что мы уже в оккупации, — говорит полицейский.

Так удалось продержаться до 9 марта, в этот день россияне пришли искать полицейских, однако доказать ничего не смогли. Россияне приехали на танке в больницу, там находились и их раненые, которых спасали наши врачи.

Тогда мы были в эвакуационном коридоре, потому что понимали, что нас рано или поздно найдут.

Оккупацию майор сравнивает с операционным столом:

— Ты не знаешь, что с тобой будет, проснешься после наркоза или нет. Также и в оккупации. Твоя жизнь ничего не стоит. У тебя нет прав, которые можно защищать. Ты можешь быть убит в любой момент, подвержен пыткам. Мы все это видели. Просто потому, что ты оказался не в том месте и не в то время.

Максим Кожушко говорит, что сначала россияне не понимали, откуда украинская сторона все знает, а потом обнаружили, что информацию передают люди. Оккупанты начали проверки телефонов, за это людей убивали.

Полицейский рассказывает, что тогда Бучу невозможно было узнать — людей не было, разбиты дома, убитые и раненые повсюду. Был хаос, трупы и человеческое горе.

Но Бучу удалось достаточно быстро отстроить, город сейчас не узнать. Это мотивирует людей держаться.

— Такая у меня, наверное, судьба — здесь работать. Если я здесь смог пережить такое, то, наверное, Бог ведет меня по такому пути.

Раньше мы рассказывали, как военный прошел 200 км пешком, чтобы оказаться на свободе.

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