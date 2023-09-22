Еду на войну, потому что просто могу! История боевого медика с ментальными расстройствами о работе в эвакуационном автобусе

У медиков на фронте одна из самых ответственных задач — спасать жизнь наших военных. Это может быть опасно, ведь медики — цель для оккупантов.

Несмотря на это, многие мужчины и женщины идут медиками-волонтерами на фронт, чтобы спасать военных.

Так, боевой медик Оля уже год помогает военным ВСУ, была на нескольких ротациях и работала в эвакуационном автобусе. Девушка выбрала приближать победу Украины, несмотря на свое ментальное расстройство. Сейчас она работает в штабе в Киеве, но уверяет: как только стабилизируется — хочет вернуться на фронт. Она рассказала свою историю для Наш Киев.

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Как решила быть боевым медиком на фронте

Оля еще студенткой занималась волонтерством и была в составе Красного Креста, была общественной активисткой и устраивала разные волонтерские мероприятия. Когда зимой 2022 начали говорить о возможной полномасштабной войне, Оля с братом хотели участвовать в ней. Но муж Оли отговорил ее от этого, так что в начале полномасштабного вторжения она уехала в Ужгород.

Но не могла сидеть на Западе страны, просто сложа руки. Девушка собирала средства, возила амуницию, аптечки и помогала детям-перселенцам, даже хотела удочерить 15-летнюю девочку.

Оля не могла долго сидеть в Ужгороде и вернулась в Киев, понимая, что в столице также нужна помощь.

Но даже на волонтерстве в Киеве девушка не смогла остановиться, она владела навыками тактической медицины, поэтому решила стать боевым медиком.

Ротации на фронт

Впервые Оля поехала в Запорожское направление, тогда там было относительно спокойно. Медик признается, что с одной стороны это хорошо, ведь не было серьезных ранений у бойцов, а с другой — чувствовала, что ничего не делает. Однако там девушка научилась различать приходы и выходы, а также обстрелы с разных видов оружия.

Оля была на ротации месяц, потом вернулась в Киев, перерыв был три месяца, потому что была проблема с экипажами и выбором направления работы. Боевые медики-волонтеры сами выбирают, сколько, с кем и куда ездить.

Это очень хорошо, поскольку то, как вы сдружились в команде, влияет на эффективность работы в ротации, — объясняет девушка.

Во время второй и третьей ротации Оля была в составе реанимационного автобуса, который вывозит раненых военных с мест обстрелов и везет их в госпитали. В тот период медик ездила в Донецкую область, где и почувствовала всю разницу.

— У тебя нет разграничения, где ночь, а где день. Один выезд может занять до 9 часов, и так может быть дважды в сутки. Ты постоянно на энергетиках, потому что нон-стоп помогаешь раненым, — говорит она. Вспоминает, как однажды вывозили 25 военных, хотя автобус вмещает десять. За время своих ротаций медику удалось вывезти 300 человек, ни один не умер во время эвакуации.

Оля рассказывает, что боевые медики помогают буквально со всем: делать ампутации, обезболивать из-за ожогов, ставить катетеры. Девушка работала с травмами на всех участках человеческого тела. Отмечает, что тяжелее всего было именно с ожогами. Ведь обезболивающие не помогают, и ты почти ничего не можешь сделать на догоспитальном этапе.

Кроме этого тяжело также психологически, ведь не раз приходилось видеть, как бойцы просыпаются после наркоза и впервые видят, что у них ампутированная концовка. Также тяжело слышать, как они звонят по телефону родным и рассказывают о ранениях.

Но задача боевых медиков не жалеть раненых, а дать им поддержку. Они фактически становятся психологами, которые должны как-то помочь их горю.

Также медики мотивируют. Один коллега Оли, потерял руку, но все равно вернулся на фронт спасать бойцов, рассказывал военным, что несмотря на ранения, он работает. Это поднимало дух защитникам и вдохновляло их.

Оля также рассказывает об эвакуационном автобусе, что он достаточно комфортен, военные иногда даже спрашивали, нет ли в нем WiFi. Девушка говорит, что спасают шутки, хотя иногда они могут быть циничными и на грани черного юмора.

Возвращение в Киев и отношение родных к выбору

Оля говорит, что возвращаться к привычной жизни — это вызов. Признается, что тяжело смотреть на фото в социальных сетях с отдыха друзей или видео с вечеринок. Но она пытается жить обыденно. Добавляет, что у военных, которые идут в отпуск обостряется чувство справедливости.

— Если мне тяжело, я не представляю, как им воспринимать, как живет вся Украина, — говорит она.

После третьей ротации девушка осталась в Киеве и сейчас работает в штабе: заполняет разрешения, готовит экипажи к выезду. Говорит, что для нее это труднее, чем уезжать. Оля хочет вернуться на фронт.

У девушки расстройства психики с 14 лет, но нет ни одного установленного диагноза. Из последнего, к чему тяготеют врачи, — предменструальное дисфорическое расстройство или рекуррентная, устойчивая к лечению депрессия. После возвращения с фронта Оля пережила одну из самых тяжелых депрессий.

Девушка пытается найти эффективное лечение вместе с психиатром. Говорит, что сейчас ее состояние не позволяет быть на фронте, ведь на нее будут рассчитывать люди, она не хочет их подставлять.

Как только состояние станет стабильным, я сразу поеду туда, — утверждает она.

О своей первой поездке на фронт Оля рассказала маме, когда уже была на выезде. Тогда у мамы началась истерика. Муж рассказал своей маме о решении Оли самостоятельно, и та поддержала девушку. Сам муж Оли говорил, что не выдержит, если она мобилизуется.

Тогда медика обидели эти слова, ведь она лично гордится теми, кто сегодня защищает украинцев на фронте. Впоследствии мужчина стал относиться к работе Оли спокойнее, хоть и волновался за нее.

Оля серьезно задумывается над тем, чтобы быть не только боевым медиком, а стать в ряды ВСУ.

— У меня часто спрашивают о мотивации пойти на войну. Я отвечаю: “Потому что я просто могу”. И весь наш коллектив едет на войну просто потому, что может, — говорит она.

Многие украинские медики прилагают все усилия на фронте, чтобы спасти жизнь как можно большего количества бойцов. Ранее мы рассказывали историю боевого медика из Азовстали, которая хотела спасать жизнь.

Фото: Наш Киев

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