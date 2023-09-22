Розповіді

Їду на війну, бо просто можу! Історія бойової медикині з ментальними розладами про роботу в евакуаційному автобусі

Богдана Савчук 22 Вересня 2023, 18:00
Історія бойової медикині Олі з ментальними розладами про роботу на фронті

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