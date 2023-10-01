Тебе можуть вбити у будь-який момент. Поліціянт з Бучі про життя та роботу в окупації

Що відбувається з містом під час окупації? Як доводиться жити, працювати та рятуватися людям? Яка атмосфера панує та що приходить разом з окупацією — ці питання, певно, ставив на початку повномасштабної війни собі кожен(-на).

Поліцейський офіцер Бучанської громади Максим Кожушко розповів, як доводилося жити і працювати в окупації, відновлюватися після цього, а також про свою мотивацію служити. Його історією поділилася поліція Київської області.

Хаос, трупи та людське горе: поліціянт з Бучі розповів про окупацію

На початку повномасштабної війни майор Максим Кожушко залишився служити в Бучанській громаді. Каже, 23 лютого ввечері всіх зібрали за тривогою, але працівники думали, що вона навчальна.

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До четвертої ранку ми гадки не мали, для чого нас зібрали. Була інформація, що війна може розпочатися. Я не сильно в це вірив, — розповідає майор Кожушко.

Спершу поліція Бучі навіть виїжджала на виклики, охороняли адмінбудівлі.

Максим каже, 25 лютого Гостомель уже був окупований, тому повернутися додому він не міг. Жив у райвідділку, під Бучею вже точилися бойові дії.

На щастя, я не намагався повернутися додому в цей час, людей тоді розстрілювали окупанти між Бучею та Гостомелем.

Під час окупації ворогом міста поліції доводилось перевдягатися у цивільне, ховати зброю та все, що могло б їх видати. Бучанські поліціянти жили в лікарні та передавали інформацію українським військовим.

Окупація прийшла неочікувано, росіяни зняли прапор України, свій не вивішували. Тоді стало зрозуміло, що ми в окупації вже, — каже поліціянт.

Так вдалося протриматися до 9 березня, у цей день росіяни прийшли шукати поліціянтів, однак довести нічого не змогли. Росіяни приїхали на танку до лікарні, там перебували і їхні поранені, яких рятували наші лікарі.

Тоді ми були в евакуаційному коридорі, бо розуміли, що нас рано чи пізно знайдуть.

Окупацію майор порівнює з операційним столом:

— Ти не знаєш, що з тобою буде, чи прокинешся після наркозу, чи ні. Так само в окупації. Твоє життя нічого не варте. У тебе немає прав, які можна захищати. Ти можеш бути вбитим у будь-який момент, закатованим. Ми все це бачили. Просто через те, що ти опинився не в тому місці та не в той час.

Максим Кожушко каже: спершу росіяни не розуміли, звідки українська сторона все знає, а потім виявили, що інформацію передають люди. Окупанти почали перевірки телефонів, за це людей убивали.

Поліціянт розповідає, тоді Бучу неможливо було впізнати — немає людей, розбиті будинки, вбиті та поранені всюди. Був хаос, трупи та людське горе.

Але Бучу вдалося досить швидко відбудувати, місто нині не впізнати. Це мотивує людей триматися.

— Така у мене, напевно, доля — тут працювати. Якщо я тут зміг пережити таке, то, певно, Бог веде мене такою дорогою, — каже Максим.

Раніше ми розповідали, як військовий пройшов 200 км пішки, щоб опинитися на волі.

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