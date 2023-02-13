Без помощников на работе и с большой поддержкой дома: истории украинских кондитеров, создавших бизнес за границей

Уехать из дома в другую страну или открыть свое дело — практически шаг в пропасть, на который сложно отважиться. Но большому количеству украинцев пришлось узнать, как это сделать.

В свое время покинуть родную страну пришлось и Людмиле Чопик. Женщина 14 лет назад решилась переехать к любимому мужчине в Португалию. Некоторое время не могла найти там работу, но позже помогло хобби.

Сначала готовила для семьи, а потом принялась угощать новых знакомых. Приучала местных жителей к украинской кухне и вместе с тем изучала их блюда. Людмила добавляет, что португальцам особенно полюбился борщ.

Сейчас также смотрят

До переезда женщина не думала, что когда-нибудь будет заниматься кулинарией профессионально. Однако заметила, что ее блюда нравятся, особенно десерты. Поэтому решила получить образование кондитера на спецкурсах.

Любовь к сладкому мне прививали с детства. Каждый праздник сопровождался пляцками. А запах рогаликов с ружей до сих пор забыть не могу.

После получения диплома открыла собственную кондитерскую студию. Такой важный шаг в общей сложности стоил Людмиле около десяти тысяч евро. Средства взяла исключительно из собственных сбережений.

Сначала кондитер начала производить немало разных видов сладостей, поскольку заметила — у португальцев малый выбор десертов. Часто местные привыкли просто покупать торты, изготовленные на заводе. Людмила попыталась угостить португальцев не только тортами, но и чизкейками, рулетами и даже львовским сырником.

Но некоторое время такую вдохновенную работу приходилось сочетать с одной, поскольку вести только собственное дело было финансово сложно. Впоследствии Людмила решилась уволиться и открыть еще один бизнес — кафе.

Сначала наполняла его разными десертами, но заметила, что местные не слишком отважны в выборе десертов. Поэтому ввела правило безоплатной вкусности, чтобы сначала португальцы попробовали ее сладости, а уже потом возвращались за еще одной порцией. Так и вышло.

Сначала они со страхом относятся к этому, но пробуют и в следующий раз заказывают этот десерт.

Также интересно было замечать, что некоторые местные не привыкли к определенному декору, как, например, съедобные цветы. Людмила вспоминает, как одна женщина опасалась их есть, потому что думала, что они настоящие.

Но самое сложное — это, конечно, бюрократия. Для открытия кафе женщине пришлось подготовить немало бумаг для разных инстанций. Кроме того, всем работникам нужно было пройти курс первой медицинской помощи.

А вот Елене Шагай как раз пришлось попрощаться со своими знаниями в области медицины, когда она переехала к мужу в Болгарию. Долгое время женщина работала вирусологом, но подтвердить диплом не удалось из-за отсутствия знаний болгарского языка.

Тогда пришлось вспомнить о хобби, которое появилось после рождения первого ребенка. Когда приходили гости, то всегда приносили ребенку сладости. Однако молодая мама не хотела, чтобы ребенок ел столько сахара, потому попыталась готовить замену с добавлением природных подсластителей.

Поэтому после переезда в Болгарию муж Елены предложил ей открыть собственную кондитерскую. Это был непростой вызов, но очень интересный.

Поскольку у женщины были только документы на долгосрочное проживание, то она могла перекупить у кого-то бизнес. Так и поступила с помощью знакомой. Потом нашла помещение, начала ремонтировать, а когда закончила — начался первый локдаун.

Но как только людям разрешили выходить на работу, продажи тортов и пряников подскочили. Остановить их мог только новый локдаун. Тогда пришло решение работать еще и онлайн.

Так что Елена принимала заказ и потом отдавала все клиентам. Сейчас тоже сохраняет возможность в своем кафе заказать что-нибудь сладкое онлайн.

И если традиционные сладости, как пирожные, продавались хорошо, то пряники были постоянно под вопросом. Неудивительно, поскольку для жителей Болгарии этот вид вкусности привычно покупать только на рождественские праздники.

Поэтому Елена решила поступить так же, как и Людмила и добавляла к заказу в подарок пряник. Со временем люди стали покупать их как украшения для кухни. Но потом наловчились не только радовать глаз, но и желудок и попробовали на вкус сладости.

Рекламы у меня не было… Хорошо работает сарафанное радио и работа на разных событиях.

Такой принцип помог Елене впоследствии познакомиться с болгарской художницей, предложившей женщине выпустить вместе книгу детских рецептов.

После 24 февраля пряники Елены начали работать на новый лад. Их женщина производит теперь для наборов и добавляет патриотические украшения. Все вырученные средства из них передает центру, принимавшему украинских беженцев.

Овладевать новейшими технологиями, искать решение проблем мирового общества, воспитывать детей и не бояться вызовов, которые принесла на наши земли полномасштабная война. Так могут разве что украинки, которые рассказали Вікнам свои истории о том, как удалось научиться жонглировать обязанностями мамы и предпринимателя.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!