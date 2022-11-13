Маленькая патриотка сделала вклад в нашу победу — как девятилетняя девочка собрала 300 тыс. грн для ВСУ

Украинские дети не могут полноценно наслаждаться своим детством. Уроки в школе и занятия в садике прерывают воздушные тревоги и походы в укрытие, некоторых разлучили тысячи километров с семьей и друзьями. Теперь дети собирают средства и откладывают не на игрушки или гаджеты, а на дроны и другое необходимое для ВСУ.

Всю боль войны особенно разделяют дети, чьи родители служат на фронте. Они стараются изо всех сил сделать свой вклад в победу, чтобы папа или мама как можно скорее вернулся(-ась) домой.

Так девятилетняя Маргарита Полищук из Винницкой области собрала около 300 тыс. грн для военных, на которые приобрели дрон и автомобиль. Ее историю рассказали в Армии.Inform.

Сейчас также смотрят

О Маргарите

До начала полномасштабной войны Маргарита любила танцевать, изучала иностранные языки и мечтала о будущем в процветающей Украине. Однако свои увлечения ей пришлось поменять. Когда папа девочки ушел на фронт, она сменила свой гардероб, теперь там преобладает стиль милитари. Сначала она ввела военный “однострой” и пароль “Паляниця” для всех, кто заходил в ее дом. Однако впоследствии решила сделать что-нибудь посерьезнее для победы Украины.

— Она, как и все украинцы, поняла, что такое ненависть, страх, рвение, тоска от увиденных разбитых городов и радость за наших военных, которые возвращают наши территории, — говорят в воинской части, в которой проходит службу отец Маргариты.

О первом сборе

Маргарита придумала план и приступила к сбору средств для ВСУ. Так, в магазинах села Павловка, где проживает девочка, появились ящики для сбора средств в поддержку украинских военных. Маргариту поддержала бабушка и собирала деньги в Староконстантинове.

Со временем удалось собрать первые 100 тыс. грн. Маргарита очень радовалась и считала себя защитницей Украины. Поэтому не заставил себя ждать и второй сбор — уже на 200 тыс. грн.

Так Маргарите удалось собрать целых 300 тыс. грн, на которые приобрели дрон и автомобиль. Они уже выполняют боевые задания в одной из самых горячих точек на линии столкновения.

Глядя на таких детей, мы понимаем, что враг проиграл эту войну.

— Наша страна будет процветающей, независимой и суверенной, — отмечает заместитель командира части по морально-психологическому обеспечению Светлана Лирник.

По ее словам, такие дети как Маргарита — будущее Украины. Они заслуживают уважения. Маленькая патриотка не собирается останавливаться и уже думает, как еще помочь нашим ВСУ.

Наши дети — невероятные! Они могут стать примером для многих взрослых, а военные называют их своими талисманами. Ранее мы рассказывали историю семилетнего Артема, поднимающего боевой дух военных.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!