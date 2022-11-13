Рассказы

Маленькая патриотка сделала вклад в нашу победу — как девятилетняя девочка собрала 300 тыс. грн для ВСУ

Богдана Макалюк, редактор сайта 13 ноября 2022, 14:00
Історія дев’ятирічної Маргарити Поліщук, яка зібрала 300 тис. грн для ЗСУ
Фото: Армия.Inform

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