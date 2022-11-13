Маленька патріотка зробила внесок у нашу перемогу — як дев’ятирічна дівчинка зібрала 300 тис. грн для ЗСУ

Українські діти не можуть повноцінно насолоджуватися своїм дитинством. Уроки в школі чи заняття в садочку переривають повітряні тривоги та походи в укриття, декого розлучили тисячі кілометрів з родиною та друзями. Тепер діти збирають кошти та відкладають не на іграшки чи гаджети, а на дрони та інше необхідне для ЗСУ.

Увесь біль війни особливо розуміють діти, батьки яких служать на фронті. Вони намагаються з усіх сил зробити свій внесок у перемогу, щоб тато чи мама якомога швидше повернувся(-лась) додому.

Так дев’ятирічна Маргарита Поліщук з Вінниччини зібрала близько 300 тис. грн для військових, на які придбали дрон та автівку. Її історію розповіли в Армія.Inform.

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Про Маргариту

До початку повномасштабної війни Маргарита любила танцювати, вивчала іноземні мови та мріяла про майбутнє у квітучій Україні. Проте свої захоплення їй довелося змінити. Коли тато дівчинки пішов на фронт, вона змінила свій гардероб, тепер там переважає мілітарі стиль. Спочатку вона запровадила військовий “однострій” та пароль “Паляниця” для всіх, хто заходив до її дому. Проте згодом вирішила зробити щось серйозніше для перемоги України.

— Вона, як і всі українці, зрозуміла, що таке ненависть, страх, завзяття, сум від побачених розбитих міст та радість за наших військових, які повертають наші території, — розповідають у військовій частині, в якій проходить службу батько Маргарити.

Про перший збір

Маргарита придумала план та розпочала збір коштів для ЗСУ. Так у магазинах села Павлівка, де мешкає дівчинка, з’явилися скриньки для збору коштів на підтримку українських військових. Маргариту підтримала бабуся і збирала кошти у Старокостянтинові.

Згодом вдалося зібрати перші 100 тис. грн. Маргарита дуже тішилася та вважала себе захисницею України. Тож не забарився й другий збір — вже на 200 тис. грн.

Так Маргариті вдалося зібрати цілих 300 тис. грн, на які придбали дрон та автівку. Вони вже виконують бойові завдання в одній з найгарячіших точок на лінії зіткнення.

Дивлячись на таких дітей, ми розуміємо, що ворог вже програв цю війну.

— Наша держава буде квітучою, незалежною та суверенною, — наголошує заступник командира частини з морально-психологічного забезпечення Світлана Лірник.

За її словами, такі діти як Маргарита — майбутнє України. Вони заслуговують на повагу. Маленька патріотка не збирається зупинятися та вже думає, як ще допомогти нашим ЗСУ.

Наші діти — неймовірні. Вони можуть стати прикладом для багатьох дорослих, а військові називають їх своїми талісманами. Раніше ми розповідали історію семирічного Артема, який підіймає бойовий дух військових.

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