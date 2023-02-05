Рассказы

Несмотря на личные трагедии и потери, продолжает работать: история фермера из Николаевской области, который сеял поля под звуки взрывов

Даниэла Долотова, редактор сайта 05 февраля 2023, 07:00
Історія фермера з Миколаївщини
Фото: Суспільне

Больше новостей
Як приготувати курячі стріпси: рецепт
С паприкой, чесноком и солью — идеальный рецепт куриных стрипсов для всей семьи
Карта бойових дій в Україні 05.02.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 5 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
коли день святого валентина 2023
А тебе Купидон уже выстрелил в сердце? День Святого Валентина: дата, история и традиции
дисморфофобія
Не нравится какая-то часть своего тела? Это может быть признаком дисморфофобии
Смотреть больше

Материалы по теме

Карта бойових дій в Україні 05.02.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 5 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Бизнес во время войны
Бизнес во время войны — как выжить и не сойти с ума: жизненный пример харьковских предпринимателей
Зевс
Я не хочу, щоб мене “списали”: історія незламного Зевса, який втратив кінцівку, але не планує йти з війська
Зевс
Я не хочу, чтобы меня “списали”: история непоборимого Зевса, который потерял конечность, но не планирует уходить из войска

Видео
Карта бойових дій в Україні 05.02.2023 онлайн

Актуальная карта боевых действий в Украине 5 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:04:28
Бизнес во время войны
Бизнес во время войны — как выжить и не сойти с ума: жизненный пример харьковских предпринимателей
0:08:14
Інтерв'ю Шарля Мішеля про вступ України до ЄС 2023
За несколько месяцев вы достигли значительного прогресса — Шарль Мишель оценил усилия Украины по евроинтеграции
Карта бойових дій в Україні 04.02.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 4 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:46
У Харкові в державному ліцеї облаштували ідеальне бомбосховище
Позаботились о каждой детали! Как старый подвал превратился в идеальное школьное укрытие в Харькове
0:03:07
родина з Донеччини
Огонь добрых сердец не погасит война! Как семья из Донбасса вдохновляет всю Украину
0:01:28
Перехваченные разговоры
Российские матери объединяются в союзы и оплакивают умерших на войне сыновей: принесет ли это пользу — перехват ГУР
0:03:48
Білі янголи
Белые ангелы спасают детей Бахмута: как полицейские помогли воссоединиться маме и дочери, которые не виделись полгода
0:03:53
Комунальники Запоржіжжя
Звітують, що все полагодили, а з даху лине водоспад! Як мешканці запорізької багатоповерхівки воюють із комунальниками
Комунальщики Запорожья
Отчитываются, что все починили, а с крыши несется водопад! Как жители запорожской многоэтажки воюют с коммунальщиками
Больше видео
Зевс
Читать дальше
Я не хочу, чтобы меня “списали”: история непоборимого Зевса, который потерял конечность, но не планирует уходить из войска

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь