Несмотря на личные трагедии и потери, продолжает работать: история фермера из Николаевской области, который сеял поля под звуки взрывов

Село Галициново Николаевской области долгое время оставалось в статусе прифронтового. Поэтому неоднократно подвергалось террористическим атакам в виде постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов.

Фермер Тарас, несмотря на постоянную опасность, еще с первого дня полномасштабной войны решил, что своего родного села с семьей не покинет.

Однако не 24 февраля разделило его жизнь на до и после, а именно 7 марта, когда на памяти Тараса произошел мощный обстрел населенного пункта.

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Под огнем оказалась и ферма мужчины, протянувшаяся на целых 17 гектаров. Тарас предполагает, что это была авиация, поскольку больше всего пострадала его техника — комбайн и тракторы.

Но фермер радуется, что тогда его рабочим пришло в голову укрыться под комбайном. Поэтому, вероятнее всего, все и остались живы.

Как он сам, так и его люди, не хотели прекращать работу, ведь фермерскому делу Тараса уже 25 лет. Поэтому решили, что полномасштабная война не помешает и продолжили засевать поля, даже под обстрелами.

В одном конце поля пока сеем, в другом конце поля снаряды рвутся.

Тарас вспоминает, как это случалось, что приходилось с трактористом бросать на половине поля трактор и бежать к автомобилю, чтобы переждать обстрел и вернуться к работе.

Однако самое трагическое произошло не на работе, а посреди ясного дня, когда, казалось, и невозможно ожидать беды. 7 марта мать Тараса собралась собирать дикие груши, чтобы приготовить компот. В это время сын мужчины как раз ушел с пастухом выпасать оставшихся без еды коров, когда в результате очередного обстрела российских оккупантов сгорело 50 тонн сена.

А через полчаса после ухода матери Тарас услышал сильный взрыв недалеко от дома. Он с сестрой пытался дозвониться маме, но все было напрасно. Пока они не выбежали на дорогу.

Мама уже здесь лежала. А потом увидели в яме снаряд лежал.

Но, несмотря на трагедию жизни и потери, Тарас не собирается останавливаться и продолжает работать и засевает поля. В частности, мужчина пытается посадить яровой ячмень, который впоследствии станет едой для большого поголовья скота и поможет вдохнуть новую жизнь в его ферму.

Однако полномасштабное вторжение России разрушило не один бизнес украинцев. Так случилось и с детищем Сергея Свириденко. Читай историю фермера из Донбасса, который второй раз убегает от войны.

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