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Попри особисті трагедії та втрати продовжує працювати: історія фермера з Миколаївщини, який сіяв поля під звуки вибухів

Даніела Долотова, редакторка сайту 05 Лютого 2023, 07:00
Історія фермера з Миколаївщини
Фото: Суспільне

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