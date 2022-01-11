История маленькой победительницы: как Ярослава Чкалова танцует на коляске и чем мы можем помочь

Танцевать может каждый. Это стопроцентная правда, ведь танцует у нас душа.

Танцы стали важнейшей частью в жизни маленькой Ярославы. Она занимается ими с шести лет.

“Что особенного?” — спросишь ты. А то, что Ярослава Чкалова танцует на инвалидной коляске и выигрывает не только украинские, но и международные конкурсы.

Девочка родилась с диагнозом “расщелина позвоночника”, или Spina bifida — это врождённый дефект развития спинного мозга, когда один или несколько позвонков образуют щели и не защищают спинной мозг.

За первую неделю жизни маленькая Ярослава пережила две операции. А затем в течение 14 лет трижды оказывалась в реанимационной и перенесла более 20 операций.

Несмотря на это, она не падает духом и продолжает танцевать. Знакомые говорят, что более жизнерадостную девочку трудно найти.

Кроме занятий танцами, Ярослава ходит в обычную школу, где у нее есть много друзей, а еще любит читать, рисовать и петь.

Ярослава уже сыграла главную роль в мюзикле Безграничная мечта в маленьком сердце, а также дважды получила награду — медаль Дети — гордость Украины.

За свою танцевальную карьеру она участвовала во многих конкурсах и фестивалях, но больше всего гордится тем, что получила кубок Чапкиса.

В рамках проекта Здійсни мрію смогла станцевать с любимым актером Ахтемом Сеитаблаевым.

Девочка продолжает танцевать, хоть иногда это сложно. Ярослава мечтает приобрести специальную танцевальную коляску, ведь на ней танцевать гораздо легче.

Благотворительная платформа Dobro.ua решила помочь девочке осуществить мечту и принялась собирать на нее средства.

Ты тоже может сделать добро и помочь маленькой Ярославе достигать новых высот.

Своим примером вдохновляет также Ирина Мазипчук. Она рисует и продает картины, а собранные средства отдает на благотворительную платформу, чтобы помочь Артему Волынцу.

Он родился с редким аномальным развитием левой ножки и пока рос, разница в длине ног увеличивалась. Теперь мальчику необходимы средства на протезы. Спасти ножку, увы, не удалось.