Рассказы

История маленькой победительницы: как Ярослава Чкалова танцует на коляске и чем мы можем помочь

Богдана Макалюк, редактор сайта 11 января 2022, 13:00
Ярослава Чкалова

Больше новостей
куликов
Не дал сигарету: как журналиста Андрея Куликова избили и ограбили в Киеве
Оселедець під шубою
Непревзойденно! Очень необычный рецепт селедки под шубой от победителя МастерШеф
Вікна-новини выпуск от 11.01.2022 в 17:30
Вікна-новини. Выпуск от 11.01.2022 (17:30)
Як змінити постачальника газу самостійно
Как самостоятельно сменить поставщика газа — пошаговая инструкция
Смотреть больше

Материалы по теме

Софія
Это уникальный ребенок: история 16-летней Софии, которой трансплантация спасла жизнь
Оксана Линів - історія української диригентки
Из Львовского музучилища в Королевскую оперу Лондона — путь одаренного украинского дирижера
История маленькой победительницы: как Ярослава Чкалова танцует на коляске и чем мы можем помочь
В любом случае он Избранный: Киану Ривз пожертвовал 70% гонорара за Матрицу на исследование лейкемии
Історія сліпого автомеханіка
Ремонт машин вслепую! История автомеханика, потерявшего зрение, но не призвание

Видео
0:01:17
куликов

Не дал сигарету: как журналиста Андрея Куликова избили и ограбили в Киеве
0:20:00
Вікна-новини выпуск от 11.01.2022 в 17:30
Вікна-новини. Выпуск от 11.01.2022 (17:30)
0:10:00
1430
Вікна-новини. Выпуск от 11.01.2022 (14:30)
0:00:57
кот приколы
В Днепре кота постирали в машинке: как это произошло
0:02:51
Перемовини в Женеві 2022
Переговоры в Женеве 2022: будет ли нападать Россия на Украину
0:15:00
Вікна-новини випуск від 10.01.2022 о 22:00
Вікна-новини. Выпуск от 10.01.2022 (22:00)
0:03:51
Тривожна валіза
Что положить в тревожный чемоданчик на случай полномасштабной войны и нужен ли он
0:02:29
погодаУкраина
Скользко, туман и увеличение ДТП: как бушует погода в Украине
0:03:24
Токаэв
Это была попытка госпереворота? Что Токаев сказал о протестах в Казахстане
0:20:00
Вікна-новини випуск від 10.01.2022 о 17:30
Вікна-новини. Выпуск от 10.01.2022 (17:30)
Больше видео
Это уникальный ребенок: история 16-летней Софии, которой трансплантация спасла жизнь
Читать дальше
Это уникальный ребенок: история 16-летней Софии, которой трансплантация спасла жизнь