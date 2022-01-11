Історія маленької переможниці: як Ярослава Чкалова танцює на візку та чим ми можемо допомогти

Танцювати може кожен. Це стовідсоткова правда, адже танцює в нас душа.

Танці стали великою частиною життя маленької Ярослави. Вона займається ними з шести років.

“Що такого особливого”, — спитаєш ти. А те, що Ярослава Чкалова танцює на інвалідному візку і виграє не тільки українські, а й міжнародні конкурси.

Дівчинка народилася з діагнозом “розщілина хребта”, або Spina bifida — це вроджений дефект розвитку спинного мозку, коли один або декілька хребців утворюють щілини та не захищають спинний мозок.

За перший тиждень свого життя маленька Ярослава пережила дві операції. А потім упродовж 14 років тричі опинялася в реанімаційній і перенесла ще понад 20 операцій.

Незважаючи на це, вона не падає духом і продовжує танцювати. Її знайомі кажуть, що більш життєрадісну дівчинку важко знайти.

Окрім занять танцями, Ярослава ходить до звичайної школи, де має багато друзів, а ще любить читати, малювати та співати.

Ярослава вже зіграла головну роль у мюзиклі Безмежна мрія в маленькому серці, а також двічі отримала нагороду — медаль Діти — гордість України.

За свою танцювальну кар’єру вона брала участь у багатьох конкурсах і фестивалях, але найбільше пишається тим, що отримала кубок Чапкіса.

У межах проекту Здійсни мрію змогла станцювати з улюбленим актором Ахтемом Сеітаблаєвим.

Дівчинка продовжує танцювати, хоч інколи це дається складно. Ярослава мріє придбати спеціальний танцювальний візок, адже на ньому танцювати набагато легше.

Благодійна платформа Dobro.ua вирішила допомогти дівчинці здійснити мрію і взялася збирати для неї кошти.

Ти також можеш зробити добро та допомогти маленькій Ярославі досягати нових висот.

Своїм прикладом надихає й Ірина Мазіпчук. Вона малює та продає картини, а зібрані кошти віддає до благодійної платформи, щоб допомогти Артемові Волинцю.

Він народився з рідкісним аномальним розвитком лівої ніжки й поки зростав, різниця в довжині ніг збільшувалася, деформувалися суглоби й судини.