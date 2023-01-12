Он летел, хотя знал, что может не вернуться: жена погибшего пилота борется за память о муже

Российская война уносит жизни украинцев — молодых, полных мечтаний. Теперь многие из этих героев посмертно награждены медалями и орденами.

Но разве это может вернуть детям отца, женам — мужчин, а матерям — сыновей?

Александр Чуйко погиб в возрасте 28 лет. Он так любил украинское небо, что теперь оно навсегда приютило его душу в своих объятиях. А на земле оставило жену Алену, двух дочерей и память о любви к Украине.

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Он любил полеты

Александр с детства мечтал стать пилотом, как его отец. И хотя вырос парень в Хмельницкой области, университет выбрал очень далеко от дома: поступил в Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Кожедуба на пилота вертолета Ми-8.

Служил в Полтаве, где познакомился с Аленой. Любил рассказывать ей о полетах и говорил: у птиц есть крылья и все они невесомы, а большинство людей — нет. Александр это чувство нашел в авиации.

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину мужчина защищал украинское небо. Во время выполнения одной боевой задачи он, его лучший друг Владислав Горбань и еще четыре офицера погибли в Николаевской области.

Я буду навсегда помнить его слова: “Вы — мое все! Самое ценное, что у меня есть!” — вспоминает вдова Алена.

Это произошло в марте. В тот же месяц Александра Чуйко наградили орденом Богдана Хмельницкого II степени — посмертно.

Готовил ее к потере еще до войны

Алена признается, что муж еще за полгода до войны готовил ее к возможному началу полномасштабного вторжения.

— Он говорил, что я должна быть готова к тому, что он не вернется с войны. И что должна делать все ради наших дочерей — чтобы они жили в свободной стране.

Алена боролась за память о своем муже: после его гибели военная часть по какой-то причине не подала документы на присвоение звания Героев Украины всем погибшим командирам. Жена погибшего военного ждала девять месяцев, а затем не выдержала.

Он летел, хотя знал, что может погибнуть. Я боролась за его память и для того, чтобы дети знали: их отец — герой.

Алена создала петицию и просит помощи у людей, чтобы Александру посмертно присвоили звание Героя Украины.

— Я буду за него бороться. Я люблю его до сих пор, только сильнее.

Говорят, что время лечит. Оно не лечит совсем, мы только учимся жить без него. Ибо другого выбора нет.

С такими же словами дедушка и бабушка внука Максима похоронили собственных детей и заботятся о мальчике, осиротевшем 16 декабря: о семье, которая погибла во время ракетной атаки на Кривой Рог, и судьбе их уцелевшего сына мы рассказывали в другом материале.

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