Он летел, хотя знал, что может не вернуться: жена погибшего пилота борется за память о муже

Российская война уносит жизни украинцев — молодых, полных мечтаний. Теперь многие из этих героев посмертно награждены медалями и орденами.
Но разве это может вернуть детям отца, женам — мужчин, а матерям — сыновей?
Александр Чуйко погиб в возрасте 28 лет. Он так любил украинское небо, что теперь оно навсегда приютило его душу в своих объятиях. А на земле оставило жену Алену, двух дочерей и память о любви к Украине.
Александр с детства мечтал стать пилотом, как его отец. И хотя вырос парень в Хмельницкой области, университет выбрал очень далеко от дома: поступил в Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Кожедуба на пилота вертолета Ми-8.
Служил в Полтаве, где познакомился с Аленой. Любил рассказывать ей о полетах и говорил: у птиц есть крылья и все они невесомы, а большинство людей — нет. Александр это чувство нашел в авиации.
Facebook
С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину мужчина защищал украинское небо. Во время выполнения одной боевой задачи он, его лучший друг Владислав Горбань и еще четыре офицера погибли в Николаевской области.
Я буду навсегда помнить его слова: “Вы — мое все! Самое ценное, что у меня есть!” — вспоминает вдова Алена.
Я буду навсегда помнить его слова: “Вы — мое все! Самое ценное, что у меня есть!” — вспоминает вдова Алена.
Это произошло в марте. В тот же месяц Александра Чуйко наградили орденом Богдана Хмельницкого II степени — посмертно.
Алена признается, что муж еще за полгода до войны готовил ее к возможному началу полномасштабного вторжения.
— Он говорил, что я должна быть готова к тому, что он не вернется с войны. И что должна делать все ради наших дочерей — чтобы они жили в свободной стране.
Алена боролась за память о своем муже: после его гибели военная часть по какой-то причине не подала документы на присвоение звания Героев Украины всем погибшим командирам. Жена погибшего военного ждала девять месяцев, а затем не выдержала.
Он летел, хотя знал, что может погибнуть. Я боролась за его память и для того, чтобы дети знали: их отец — герой.
Он летел, хотя знал, что может погибнуть. Я боролась за его память и для того, чтобы дети знали: их отец — герой.
Алена создала петицию и просит помощи у людей, чтобы Александру посмертно присвоили звание Героя Украины.
— Я буду за него бороться. Я люблю его до сих пор, только сильнее.
Говорят, что время лечит. Оно не лечит совсем, мы только учимся жить без него. Ибо другого выбора нет.
Говорят, что время лечит. Оно не лечит совсем, мы только учимся жить без него. Ибо другого выбора нет.
С такими же словами дедушка и бабушка внука Максима похоронили собственных детей и заботятся о мальчике, осиротевшем 16 декабря: о семье, которая погибла во время ракетной атаки на Кривой Рог, и судьбе их уцелевшего сына мы рассказывали в другом материале.
Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!