Роковой день, оставивший ребенка сиротой: история гибели семьи из Кривого Рога

Российские обстрелы уничтожают не только здания, дороги, парки и леса. Их ракеты забирают самое дорогое, что есть у нашей страны — жизни украинцев: взрослых, старых и малых. К сожалению, одна такая ракета 16 декабря убила целую семью Корнейчуков, которая жила в Кривом Роге.

Мама Людмила в возрасте 32 лет и ее младший сын Артем, которому исполнилось один год и семь месяцев, погибли сразу. Папу Александра привезли в больницу, но 30-летний мужчина не смог пережить ранений.

В живых остался только старший сын супругов — Максим, потому что в тот день он не был дома.

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О семье Корнейчуков и их гибели расспрашивала журналистка УП.Жизнь Мария Морозова.

Общие друзья пары говорят: это была такая семья, которая не разошлась бы никогда в жизни. Любили друг друга еще со школы и слова обиды не сказали за все 15 лет совместной жизни. Она — хорошая хозяйка и любящий человек, который всегда придет на помощь всем близким. А Саша любил детей и заботился о семье.

Мужчина работал на шахте, а в свободное время любил рыбачить и ездить на велосипеде. С появлением младшего сына он с новой силой полюбил жену и делился с друзьями: сыновей и Людмилу любит больше всего.

После начала полномасштабного вторжения России Людмила вместе с сыновьями уехала в Польшу, а Александр остался в Кривом Роге. Несмотря на хорошие условия и финансовую состоятельность, жизнь в чужой стране оказалась для женщины тяжелой, а разлука с мужем и оторванность от дома слишком болезненными.

К тому же и ребята нуждались во внимании и присутствии папы, поэтому в конце лета женщина с детьми вернулись домой.

16 декабря

С самого утра враг бесновался и засыпал ракетами мирные города Украины. Кривой Рог тоже был под ударом: один подъезд гражданского дома превратился в руины. Там же находилась и квартира семьи. Только старший Максим не был тогда с родителями, потому что ночевал у бабушки.

О смерти семьи стало известно только к вечеру. Сначала в хаосе родным сообщили, что Корнейчуки в больнице. Но после долгих поисков во всех медучреждениях города им известили страшную новость.

Теперь родственники рассуждают, почему в тот страшный день Люда и Саша не пошли в укрытие, как это делали всегда во время воздушных тревог.

Мать Людмилы Ольга, у которой тогда и ночевал старший внук, говорит: дочь с зятем только год как приобрели новое жилье, мечтали о покупке автомобиля и просто хотели жить.

Теперь над Максимом опеку возьмет бабушка Ольга. Она рассказывает, что парень очень тяжело переживает потерю самых близких людей.

Максиму плохо. Мы его вместе со сватом пытаемся как-то отвлекать. Он пытается держаться, но видно, как ему тяжело, — говорит она.

Теперь семья, потерявшая дочь, сына и младшего внука, живет ради Максима и благодарит тех, кто откликнулся на их беду.

Вот так Россия рушит жизнь маленьких украинцев. Вот такой он — “русский мир”! Детство еще одной 12-летней девочки также уничтожили россияне, пришедшие в Херсон.

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