Розповіді

Фатальний день, який залишив дитину сиротою: історія загибелі сім’ї з Кривого Рогу

Вікторія Мельник, редакторка сайту 11 Січня 2023, 22:00
Сім'я Корнійчуків
Фото: Facebook

Більше новин
Як розпізнати суїцидальну поведінку і допомогти людині
Не дурість, а крик про допомогу! Як розпізнати суїцидальну поведінку і зарадити людині
Фатальний день, який залишив дитину сиротою: історія загибелі сім’ї з Кривого Рогу
Губишся у розмаїтті методів контрацепції? Гінекологиня розповіла про основні види, їхні переваги та недоліки
Алкоголь і ліки: чи можна їх пити разом і що буде
Один келих нічого не змінить? Чи можна пити алкоголь разом із ліками — відповідь лікарів
Як прийняти свою нову зовнішність після травми
Я і (не) моє обличчя: як прийняти свою нову зовнішність після травми — поради психологині
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як прийняти свою нову зовнішність після травми
Я і (не) моє обличчя: як прийняти свою нову зовнішність після травми — поради психологині
Олександр Гусєв: історія хлопця, який малює котів та поборов рак
Мрія мати пухнастика допомогла побороти рак! Історія юнака, який малює котів та хоче зібрати кошти на лікування дітей
Соледар: бої за місто та чи можливе оточення українських військових
Що відбувається в Соледарі — ситуація в місті сьогодні, мета росіян та завдання ЗСУ
Коли можливе звільнення Кінбурнської коси: карта
Чи можливе звільнення Кінбурнської коси найближчим часом? Останні новини про ситуацію тут

Відео
0:00:00
Соледар: бої за місто та чи можливе оточення українських військових

Що відбувається в Соледарі — ситуація в місті сьогодні, мета росіян та завдання ЗСУ
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 11 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:00:58
Перехоплені розмови
Чоловіків забирали, а жінок — ґвалтували та вбивали: вся правда про “рускій мір” з перехоплених розмов
0:13:13
Скільки ракет ще лишилося в Росії: яка їхня якість
Залізли глибоко у недоторканний запас! Чому не всі російські ракети долітають до України та чи багато їх лишилося
0:01:16
Обстріл Очакова 9 січня: Віталій Кім розповів, куди влучили окупанти
Дорогими ракетами — по мінах Другої світової. Кім про обстріл Очакова та “успіх” росіян
0:07:36
Соледар зараз: бої за місто та новини з Соледару сьогодні 10.01.2023
Соледар під потужним штурмом! Ситуація у місті, тактика окупантів та чому вони змінили свій фокус
0:03:37
Ферма в Черкасах
Господарство, яке не можна зупинити: як виживають ферми під час відключень
0:03:21
Корисні солодощі для ЗСУ
За секретним рецептом! Як роблять енергетичні солодощі для ЗСУ
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 10 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:02:13
Нове озброєння України
Смертоносні новинки на передовій: що ж так лякає ворога?
Більше відео
Олександр Гусєв: історія хлопця, який малює котів та поборов рак
Читати далі
Мрія мати пухнастика допомогла побороти рак! Історія юнака, який малює котів та хоче зібрати кошти на лікування дітей

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь