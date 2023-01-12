Він летів, хоча знав, що може не повернутися: дружина загиблого пілота бореться за пам’ять про чоловіка

Російська війна забирає життя українців — молодих, сповнених мрій. Тепер багато хто з цих героїв посмертно нагороджені медалями та орденами.

Та хіба це здатне повернути дітям батька, дружинам — чоловіків, а матерям — синів?

Олександр Чуйко загинув у віці 28 років. Він так любив українське небо, що тепер воно назавжди прихистило його душу у своїх обіймах. А на землі залишило дружину Альону, двох доньок та пам’ять про любов до України.

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Він любив польоти

Олександр з дитинства мріяв стати пілотом, як його батько. І хоч виріс хлопець на Хмельниччині, університет обрав дуже далеко від дому: вступив до Харківського національного університету Повітряних сил імені Кожедуба на пілота гелікоптера Мі-8.

Служив у Полтаві, де згодом і познайомився з Альоною. Любив розповідати їй про польоти та казав: пташки мають крила й уміють бути невагомими, а більшість людей — ні. Олександр це відчуття знайшов в авіації.

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії до України чоловік захищав українське небо. Під час виконання одного бойового завдання він, його найкращий друг Владислав Горбань та ще чотири офіцери загинули на Миколаївщині.

Я назавжди пам’ятатиму його слова: “Ви — моє все! Найцінніше, що я маю!” — згадує вдова Альона.

Це сталося у березні. Того ж місяця Олександра Чуйка нагородила орденом Богдана Хмельницького II ступеня — посмертно.

Готував її до втрати ще до війни

Альона зізнається, що чоловік ще за півроку до війни готував її до можливого початку повномасштабного вторгнення.

— Він казав, що я мушу бути готова до того, що він не повернеться з війни. І що маю робити все заради наших доньок — аби вони жили у вільній країні.

Альона боролася за пам’ять про свого чоловіка: після його загибелі військова частина з якоїсь причини не подала документи на присвоєння звання Героїв України всім загиблим командирам. Дружина загиблого військового чекала дев’ять місяців, а потім не витримала.

Він летів, хоча знав, що може загинути. Тож я боролася за його пам’ять для того, щоб діти знали: їхній батько — герой.

Альона створила петицію та просить допомоги у людей, щоб Олександру посмертно надали звання Героя України.

— Я буду за нього боротися. Я люблю його досі, лише сильніше.

Кажуть, що час лікує. Він не лікує зовсім, ми лише вчимося жити без нього. Бо іншого вибору нема.

З такими ж словами дідусь та бабуся онука Максимка поховали власних дітей та опікуються над хлопчиком, який осиротів 16 грудня: про сім’ю, яка загинула під час ракетної атаки на Кривий Ріг, та долю їхнього вцілілого сина, ми розповідали в іншому матеріалі.

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