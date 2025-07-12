Буданов, мотанки, Таро: художницы сестры Фельдман рассказали, как лечат города

В Киеве — Буданов с котом среди ромашек. В Днепре — мурал для переселенцев из Мариуполя. На витринах KFC — символы города. А еще — мотанки, Таро, архетипы украинской силы. Все это — работы сестер Мишель и Николь Фельдман, которые превращают пространство в разговор.

Их историю рассказало издание Місто і річка.

Не ради красоты

Мишель и Николь выросли в Днепре — в семье, где свобода не обсуждалась, а принималась как норма. Отец — бывший политзаключенный и изобретатель модульных домов. Мама с детства учила: между свободой и безопасностью выбор очевиден.

Уже в девятилетнем возрасте девочки создали собственную компьютерную игру. А до совершеннолетия переехали в Киев — не за славой, а в поиске своего голоса.

Днепр: город боли и тишины

О родном городе художницы говорят с нежностью, но и с критикой. Они признают архитектурную силу Днепра, но отмечают: городу не хватает творческого пространства.

Днепру нужен открытый артпространство. Как в Тбилиси — бывшая швейная фабрика, ставшая платформой для художников, — говорят сестры.

Именно в Днепре они создали мурал на общежитии для переселенцев из Мариуполя. Реакция оказалась неожиданно теплой: вместо упреков в вандализме — слова благодарности.

Мотанки на стенах и Таро в руках

Сёстры работают не только с уличным искусством. Они создают авторские колоды Таро, где изображают украинские архетипы: княгиню Ольгу, архангела Михаила, философа Сковороду.

Архетип — это разговор с подсознанием. Рисуя его, мы проживаем травмы, говорим с собой, со страной, с миром, — объясняет Мишель.

Также художницы рисуют мотанки прямо на стенах городов — как жест защиты. Для них это не украшение, а оберег.

Тбилиси, Грузия — и параллели с Украиной

В 2024 году сестры отправились в Тбилиси — не на отдых, а на протест. Там они создали серию уличных работ в поддержку независимости Грузии.

Там же они увидели, как городской простор может быть дружелюбным к художникам. Бывшая фабрика стала свободной платформой — мечтой для украинских творцов.

Искусство во время войны — это тоже оружие

Их муралы — ответ российской пропаганде. Художницы убеждены: молчать нельзя, даже когда мир устал слушать.

Пропаганда из России громкая, системная, технологичная. Мы отвечаем символами, муралами, смыслами, — говорят они.

Сестры не строят далёких планов. Они верят в сейчас. Работают каждый день — потому что не знают, будет ли завтра. И каждый рисунок для них — это не просто изображение, а отпечаток в ДНК города.

Будущее — не о мечтах. Это о действии. Жить надо так, будто сегодня — последний день, — подытоживают Мишель и Николь.

Ранее мы рассказывали, как россияне присваивали себе украинских художников. А также — что ждёт украинское искусство в будущем.

Главное фото: изданые Місто і річка

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