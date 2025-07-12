Буданов, мотанки, Таро: художниці сестри Фельдман розповіли, як лікують міста

У Києві — Буданов із котом серед ромашок. У Дніпрі — мурал для переселенців із Маріуполя. На вітринах KFC — символи міста. А ще — мотанки, Таро, архетипи української сили. Все це — роботи сестер Мішель і Ніколь Фельдман, які перетворюють простір на емоційну розмову.

Їхнє мистецтво — це не втеча, а навпаки: включення. У реальність, у біль, у боротьбу. Історію незламності сестер розповіло видання Місто та річка.

Не малюють для краси

Вони виросли у Дніпрі, у родині, де свобода не була темою для обговорення — вона була нормою. Батько — колишній політв’язень та винахідник модульних будинків. Мати з дитинства вчила: між свободою й безпекою — вибір завжди очевидний.

Ще у дев’ятирічному віці дівчата створили власну комп’ютерну гру. А вже до повноліття самостійно переїхали до Києва. Не в пошуках слави — у пошуках свого голосу.

Дніпро: місто болю і тиші

Про рідне місто вони говорять із ніжністю, але й критично. Визнають архітектурну силу Дніпра, але бачать у ньому нестачу простору для мистецтва.

Саме в Дніпрі вони створили мурал на гуртожитку для маріупольців. Реакція була неочікувано теплою: замість закидів про вандалізм — вдячність.

Мотанки на стінах і Таро в руках

Мішель і Ніколь працюють не лише з вуличним мистецтвом. Вони створюють авторські колоди Таро, у яких зображені українські архетипи: княгиня Ольга, архангел Михаїл, Сковорода.

— Архетип — це розмова з підсвідомістю. Малюючи його, ми проживаємо травми, говоримо із собою, країною, світом, — пояснює Мішель.

Також художниці малюють мотанки просто на стінах міст — як жест захисту. Для них це не декор, а оберіг.

Тбілісі, Грузія — і паралелі з Україною

У 2024 році сестри поїхали до Тбілісі — не на відпочинок, а на протест. Там вони створили серію стріт-арт робіт на підтримку грузинської незалежності.

У Тбілісі сестри побачили приклад, як місто може підтримати творчих людей. Колишня фабрика стала вільною платформою — мрією для українських митців.

Мистецтво під час війни — це теж зброя

Їхні мурали — відповідь на російську пропаганду. Вони переконані: не можна мовчати, коли світ втомився слухати.

— Російська пропаганда — гучна, системна, технічна. А ми відповідаємо символами, муралами, сенсами — розповіли художниці.

Мішель і Ніколь не будують планів на потім. Вони вірять у зараз. Працюють щодня, бо не знають, чи буде завтра. І кожен їхній малюнок — це не просто робота, а слід у міському ДНК.

Майбутнє — не про мрію. Це про дію! Творити треба — сьогодні, — підсумовують художниці.

Раніше ми розповідали, як росіяни привласнювали собі українських художників. Та що чекає на майбутнє нашого мистецтва.

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