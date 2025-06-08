Любила Багряного и стала вторым номером в ДШК: история девушки из династии военных

Свою жизнь за существование нации кладут самые лучшие и наиболее мужественные среди нас. Мужчины и женщины, юноши и девушки посвятили себя службе, и обязанности защищать родную землю. Мы должны продолжать их дело и помнить о каждой потере, каждой жизни, которую Украина загубила в войне.

Кристина Зосимова большую часть жизни посвятила службе: сначала в колонии, а затем ВСУ. 33-летняя девушка стала первой военной из Кременчуга, погибшей в российско-украинской войне.

Ее историю рассказали в Армия.Inform, а мы пересказываем самое интересное дальше в материале.

Брала пример с Багряного и купалась в истории Украины

Девушка родилась в семье наследственных военных, в детстве несколько раз переезжала. Ее родители развелись, поэтому Кристина всячески заботилась о своей маме.

Сама девушка имела не очень хорошее здоровье, но упорно занималась спортом в юном возрасте, обожала легкую атлетику и хоккей. Вместе с тем, девушка прекрасно знала украинский язык и литературу, ориентировалась в творчестве наших классиков. Очень любила Ивана Багряного и брала с него пример.

Ее учителя вспоминают, что еще со школьных лет Кристина отличалась патриотической позицией, писала немало произведений на эту тему и говорила: ее папа военный, и она также пойдет по этому пути и будет защищать свою Украину.

— На уроках истории часто выступала с рефератами, разведками о черных страницах прошлого родного народа. Помню, как она была поражена подвигом украинской интеллигенции в 30-40 годах XX в. и со слезами на глазах читала отрывки из произведений поэтов Расстрелянного Возрождения, — вспоминает учительница Кристины Тамара.

Кроме обучения, девушка искала подработку, чтобы иметь деньги на лекарства для матери, которая также болела.

В конце концов Кристина так сильно любила историю, что даже проводила экскурсии в краеведческом музее своей гимназии. Теперь там стоит памятная доска самой девушке.

Видела много смертей и издевательств

В 2016 году девушка устраивается на службу младшим инспектором второй категории отдела режима и охраны Харьковской области. А уже через год принимает решение подписать контракт с ВСУ. Во время службы параллельно училась на магистратуре по пенитенциарной службе.

Перед началом великой войны девушка смогла круто сменить профиль: стала вторым номером обслуги крупнокалиберного пулемета ДШК.

Кристина всегда заботилась обо мне, даже когда служила в ВСУ. Привозила подарки, хорошее лекарство и вкусности… — вспоминает мама Екатерина.

Ее дочь оберегала маму от всего. Женщина вспоминает, как весной, когда ВСУ деоккупировали Сумскую область, Кристина сказала маме: не смотреть телевизор и не слушать радио, потому что россияне наделали много беды.

— Мой ребенок так много видел смертей и издевательств над людьми, что это трудно передать словами, — говорит Екатерина.

В последний раз мать и дочь созвонились всего за несколько часов до последнего боя Кристины. Тогда военная на прощание сказала: “Мама, начинается обстрел, я иду. От нас к этим “животным” всего 500 метров. Совсем рядом”.

18 июля 2022 года вблизи Бахмута девушка погибла в бою.

В ее родной гимназии открыли памятную доску героини, а в селе Чечелево переименовали улицу Чкалова в честь Кристины Зосимовой.

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