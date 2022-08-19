“Одеть” дом в вышиванку и позаботиться об экологии. История изобретательного мастера из Волыни

Заботиться об экологии и украсить дом в вышиванку. Казалось бы, что здесь может быть общего? Но Николай Левчук с Древени смог объединить эти два дела. Мужчина более 16 лет собирал крышечки из пластиковых бутылок, чтобы сделать вышитый узор на своем доме.

Николай ранее писал картины, но получил травму руки, поэтому пришлось покинуть это дело. Мужчина долго не мог найти занятие себе по душе. Однажды он прочитал в газете историю о женщине из Закарпатья, которая украсила свой двор разноцветными крышками. Николай очень вдохновился этой идеей и захотел сделать вышиванку на своем доме. Сразу идея была сделать черно-белый узор, но впоследствии мужчина понял — лучше делать его цветным.

Поначалу такая это казалось нереальным, ведь для воплощения понадобилось около 20 тыс. крышечек. Николай рассказал БУГу о том, как воплощал замысел в жизни.

— 16 лет собирал крышки, но не каждый день, а несколько дней в месяц. В основном зимой их искал.

Если сосчитать все дни, то получится точно больше года потраченного времени на сбор крышек, — подщитал хозяин дома.

Несмотря на удовольствие и радость, которую получает Николай, “вышивать” дом — дело непростое. Это кропотливая работа, которая занимает много времени.

— Сначала я рисовал узоры на бумаге, делал черновики, подбирал цвета, несколько раз их менял. Потом тренировался — выкладывал эти узоры на полу. Потом измерил стену, делал специальные расчеты и на выглаженной грунтовкой поверхности дома чертил небольшие квадратики, чтобы знать куда именно цеплять крышечку, и писал какого именно цвета он там должен быть.

А уже после этого брал крышечку на морозостойкий клей для наружного использования, чтобы дольше держалась, — поделился технологией мужчина.

Мужчина целый год наносил узоры вышиванки на стену, окончил этой весной. Во время украшения дома следует обратить внимание на то, что некоторые крышечки выгорают на солнце и теряют цвет. Поэтому нужно их заменять. Николай также боялся, что крышечки отпадут от сильного ветра, но они все еще держатся.

Кроме дома мужчина украсил летнюю кухню, а также сделал специальную дорожку из крышек, ведущую в дом.

После удачной работы Николай хочет сделать вышитый узор на всем доме, поэтому продолжает собирать крышечки, ведь их нужно много. Признается: сейчас сложно найти желтые и белые цвета, а они очень нужны.

Дом мастера стал самым красивым и оригинальным в селе. Работа Николая очень понравилась людям. Однако хвалят узор, а мастера — нет. Поэтому мужчина огорчается, ведь работа заняла много времени. Но жители Древинь говорят, что гордятся талантливым мужчиной, а его дом называют украшением села.

Каждый из нас может позаботиться об экологии, можно просто начать сортировать мусор, это займет не так много твоего времени. Раньше мы рассказывали, что нужно знать о сортировке мусора в Украине и с чего лучше начать.

Фото: БУГ

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