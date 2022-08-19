“Одягти” будинок у вишиванку та подбати про екологію. Історія винахідливого майстра з Волині

Дбати про екологію та прикрасити будинок вишиванкою. Здавалося б, що тут може бути спільного? Але Микола Левчук з Древині зміг поєднати ці дві справи. Чоловік понад 16 років збирав кришечки з пластикових пляшок, щоб зробити вишитий візерунок на своєму будинку.

Пан Микола раніше писав картини, але отримав травму руки, тому довелося покинути цю справу. Чоловік довго не міг знайти заняття собі до душі. Одного разу він прочитав в газеті історію про жінку із Закарпаття, яка прикрасила свій двір різнокольоровими кришками. Микола дуже надихнувся цією ідею та захотів зробити вишиванку на своєму домі. Відразу ідея була зробити чорно-білий візерунок, але згодом чоловік зрозумів — краще робити його кольоровим.

Спочатку це здавалося нереальним, адже для втілення знадобилося близько 20 тис. кришечок. Микола розповів БУГу про те, як втілював задум у життя.

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— 16 років збирав кришки, але не щодня, а кілька днів на місяць. Переважно взимку їх шукав.

Якщо порахувати усі дні, то вийде точно понад рік витраченого часу на збір кришок, — зауважив господар будинку.

Попри задоволення та радість, яку отримує Микола, “вишивати” будинок — справа непроста. Це кропітка робота, яка займає багато часу.

— Спершу я малював узори на папері, робив чернетки, підбирав кольори, кілька разів їх міняв. Потім тренувався — викладав ці візерунки на підлозі. Потім виміряв стіну, робив спеціальні розрахунки та на вигладженій ґрунтовкою поверхні будинку креслив невеличкі квадратики, щоб знати куди саме чіпляти кришечку, і писав якого саме кольору він має там бути.

А вже після цього брав кришечку на морозостійкий клей для зовнішнього використання, щоб довше трималась, — поділився технологією чоловік.

Чоловік цілий рік наносив узори вишиванки на стіну, закінчив цієї весни. Під час прикрашання будинку, варто звернути увагу на те, що деякі кришечки вигорають на сонці та втрачають колір. Тому треба їх замінювати. Микола також боявся, що кришечки відпадуть від сильного вітру, але вони досі тримаються.

Крім будинку чоловік прикрасив літню кухню, а також зробив спеціальну доріжку з кришок, яка веде до будинку.

Після вдалої роботи Микола хоче зробити вишитий візерунок на усьому будинку, тож продовжує збирати кришечки, адже їх треба багато. Зізнається: зараз складно знайти жовті та білі кольори, а вони дуже потрібні.

Будинок майстра став найгарнішим і найоригінальнішим в селі. Робота Миколи дуже сподобалася людям. Проте хвалять візерунок, а майстра — ні. Через це чоловік засмучується, адже робота зайняла багато часу. Натомість жителі Древинь кажуть, що пишаються талановитим чоловіком, а його дім називають окрасою села.

Кожен з нас може подбати про екологію, можна просто почати сортувати сміття, це займе не так багато твого часу. Раніше ми розповідали, що треба знати про сортування сміття в Україні та з чого краще почати.

Фото: БУГ

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