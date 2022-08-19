Розповіді

“Одягти” будинок у вишиванку та подбати про екологію. Історія винахідливого майстра з Волині

Богдана Макалюк, редакторка сайту 19 Серпня 2022, 14:00
Микола Левчук прикрасив будинок вишиванкою з кришок від пластикових пляшок

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