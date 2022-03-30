О Мариуполе, сникерсах и никогда не заканчивающейся любви — история спасения родителей от российских обстрелов

На какой-то день осады и голода родители услышали от соседей, что неподалеку кто-то откупорил склады с провиантом.

Все магазины в городе на данный момент уже давно разграблены, ведь в Мариуполе с начала марта нет воды, света, газа, связи и завоза продуктов и лекарств.

Кто младше и ловчее, дошел до тех еще девственных складов и выгреб всю колбасу, мясо, крупы. Наверное, что-то еще. На третий день аттракциона на складе решил туда сходить и мой отец.

Мать, живем! Ничего там нет, сникерсы и пачку кофе нашел! Кажется, с молоком!

Довольный такой. Мама открывает ту пачку, а там — кошачий корм. Ничего, говорит, и до него дойдет очередь.

На завтрак родители радовались кипятку и ели сникерсы.

Мой 78-летний папа, чтобы приготовить на костре то, что было дома, сделал какое-то приспособление из старого ведра. И на этом всем они даже умудрились испечь что-то вроде хлеба.

Папа ненавидит морковь. Я это знаю с детства. Он родился в 1943, рос в детдоме, и в какой-то из голодных годов они спасались тем, что рядом было поле с морковью. Морковь на завтрак, обед и ужин.

Поэтому у нас в семье и зажарка для супа и борща, и голубцы, и соте – все было без моркови. Разве что мама отдельно нам натирала со сметаной и сахаром.

Выбираясь из Мариуполя больше недели, оставшись в таком возрасте без всего, что имели, эти двое привезли своей дочери сникерсы.

Не съели, Машеньке везли.

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