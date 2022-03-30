Розповіді

Про Маріуполь, снікерси й любов, яка ніколи не перестає — історія порятунку батьків від російських обстрілів

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 30 Березня 2022, 18:12
Марія Малевська розповіла про любов батьків та евакуацію з Маріуполя
Фото: Instagram

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