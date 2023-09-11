На “нуле” нашел настоящих друзей, за ними пойду куда угодно! История пограничника, посвятившего службе 27 лет

Некоторые украинские военные посвятили службе почти всю свою жизнь. Так, пограничник Виктор с позывным Отшел отдал службе в армии 27 лет.

Мужчина участвовал в боевых действиях на восточных рубежах нашей страны еще в 2014 году, а за две недели до полномасштабного вторжения был уволен в запас. Но он вернулся, чтобы защищать Украину. Его историю рассказали в Министерстве внутренних дел.

В моем теле обнаружили 15 осколков

После увольнения в запас Виктор планировал отдых, вместе с семьей поехал навестить родителей в Ровенской области. Но полномасштабная война изменила планы, уже 26 февраля 2022 года мужчина прибыл в родную воинскую часть.

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В середине марта подразделение, в котором проходил службу пограничник, отправилось в зону боевых действий. Первое тяжелое сражение произошло буквально на второй день после приезда пограничников в населенный пункт Степное. Затем бои продолжались при удержании позиций в населенном пункте Сладкое Донецкой области, а затем воевал в Марьинке. Там подразделение Отшела обороняло город от кадыровцев.

Позже, 9 апреля 2022 года, Отшел получил тяжелое ранение, когда спасал своего раненого командира после танкового обстрела.

В моем теле нашли 15 осколков, три из них остались у меня на память, — рассказывает он.

— На войне страшно. Страшно было в 2014 году, не менее страшно и сейчас. Но мы должны достойно делать свою работу ради будущего наших детей, — утверждает пограничник.

За свою работу и добросовестное выполнение боевых задач Виктор получил награду — почетный нагрудный знак Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Золотой крест.

— Без помощи моих собратьев я бы погиб. Поэтому сразу после победы хочу собрать всех их за столом, отметить свою награду и поблагодарить каждого. Там, на “нуле”, я нашел настоящих друзей, за ними теперь пойду куда угодно, — добавляет мужчина.

Ранее мы рассказывали, как украинские пограничники встретили первые дни полномасштабной войны.

Фото: МВД

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