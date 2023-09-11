На “нулі” знайшов справжніх друзів, за ними піду куди завгодно! Історія прикордонника, який присвятив службі 27 років

Деякі українські військові присвятили службі чи не все своє життя. Так, прикордонник Віктор на псевдо Отшел віддав службі в армії 27 років.

Чоловік брав участь у бойових діях на східних рубежах нашої держави ще у 2014 році, а за два тижні до повномасштабного вторгнення був звільнений у запас. Утім, повернувся, щоб захищати Україну. Його історію розповіли у Міністерстві внутрішніх справ.

У моєму тілі знайшли 15 уламків

Після звільнення у запас Віктор планував відпочинок, разом із сім’єю поїхав відвідати батьків на Рівненщині. Але повномасштабна війна змінила плани, вже 26 лютого 2022 року чоловік прибув до рідної військової частини.

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У середині березня підрозділ, у якому проходив службу прикордонник, вирушив у зону бойових дій. Перший важкий бій відбувся буквально на другий день після приїзду прикордонників у населений пункт Степне. Потім бої тривали під час утримання позицій у населеному пункті Солодке Донецької області, а потім воював у Мар’їнці. Там підрозділ Отшела обороняв місто від кадирівців.

Згодом, 9 квітня 2022 року, Отшел отримав тяжке поранення, коли рятував свого пораненого командира після танкового обстрілу.

У моєму тілі знайшли 15 уламків, три з них залишились у мене на пам’ять, — розповідає він.

— На війні страшно. Страшно було у 2014, не менш страшно і зараз. Але ми повинні гідно робити свою роботу заради майбутнього наших дітей, — стверджує прикордонник.

За свою роботу та сумлінне та успішне виконання бойових завдань Віктор отримав нагороду — почесний нагрудний знак Головнокомандувача Збройних Сил України Золотий хрест.

— Без допомоги моїх побратимів я б загинув. Тому одразу після перемоги хочу зібрати усіх їх за столом, відзначити свою нагороду та подякувати кожному. Там, на “нулі”, я знайшов справжніх друзів, за ними тепер піду куди завгодно, — додає чоловік.

Раніше ми розповідали, як українські прикордонники зустріли перші дні повномасштабної війни.

Фото: МВС

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