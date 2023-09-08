Хотів узяти автомат, а зрозумів, що рука висить. Історія прикордонника Гліба, який вижив після зачистки позицій ворога

Він зрозумів, що повномасштабна війна неминуча, за декілька днів до цього. І пішов захищати країну. У січні цього року 30-річний прикордонник Гліб Лисицький дістав поранення, коли зачищали позиції ворога.

Вижити зміг лише тому, що знав заради кого — сина, маленького Макарія. Низка операцій, і він нарешті поряд із найріднішими.

Вижив після зачистки позицій ворога — історія прикордонника Гліба

У той день Гліб разом з побратимами виїхали на зачистку позицій ворога у Бахмуті. Їхня мета була — закріпитися на позиціях, але ворог неочікувано відкрив вогонь.

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Автоматна черга — і я відкриваю очі, вже лежачи на землі. Хотів узяти автомат, а зрозумів, що рука зовсім не працює, а висить, — розповідає Гліб.

Побратими не могли дістатися до Гліба через обстріл. Тому він повз самотужки, скільки зміг. Йому було надзвичайно важко, і в один момент він подумав, можливо, здатися і лишитися на цьому місці?

Але потім я згадав свого сина, зрозумів, що хочу бачити, як він виросте. Хочу його правильно виховати, щоб був справжнім хлопцем, чоловіком, — каже військовий.

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У Гліба була пробита артерія, відірвана частина язика та щелепи, чоловік не відчував правої руки. У Краматорську медики врятували кінцівку, у Дніпрі він тривалий час був у комі. У Гліба стався інсульт. Бійцю провели низку операцій.

Нині військовий відвідує планові огляди, реабілітацію контролюють. Глібу вже вдається керувати автомобілем. Але на нього ще чекає тривала реабілітація. Гліб не знає, чи повернеться на фронт, але понад усе хоче повернутися у рідний Лисичанськ.

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