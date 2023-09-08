Хотел взять автомат, но понял, что рука висит. История пограничника Глеба, выжившего после зачистки позиций врага

Он понял, что полномасштабная война неизбежна, за несколько дней до этого. И отправился защищать страну. В январе этого года 30-летний пограничник Глеб Лисицкий получил ранения, когда зачищали позиции врага.

Выжить смог только потому, что знал ради кого — сына, маленького Макария. Ряд операций, и наконец он снова вместе с самыми родными.

Выжил после зачистки позиций врага — история пограничника Глеба

В тот день Глеб вместе с собратьями поехали на зачистку позиций врага в Бахмуте. Их цель была — закрепиться на позициях, но враг неожиданно открыл огонь.

Сейчас также смотрят

Автоматная очередь — и я открываю глаза, уже лежа на земле. Хотел взять автомат, но понял, что рука совсем не работает, а висит, — рассказывает Глеб.

Собратья не могли добраться до Глеба из-за обстрела. Поэтому он полз самостоятельно, сколько смог. Ему было очень тяжело, и в один момент он подумал, возможно, сдаться и остаться на этом месте?

Но потом я вспомнил своего сына, понял, что хочу видеть, как он вырастет. Хочу его правильно воспитать, чтобы был настоящим парнем, мужчиной, — говорит военный.

Читать по теме Пошел на прорыв российского десанта и вывел бригаду из окружения! История Героя Украины Дмитрия Дозорчего Дмитрий Дозорчий рассказал о первом дне полномасштабной войны и встрече с российским десантом.

У Глеба была пробита артерия, оторвана часть языка и челюсти, мужчина не чувствовал правую руку. В Краматорске медики спасли конечность, в Днепре он долго находился в коме. У Глеба случился инсульт. Бойцу провели ряд операций.

Сейчас военный посещает плановые осмотры, где контролируют реабилитацию. Глебу уже удается управлять автомобилем. Но ему еще предстоит длительная реабилитация. Глеб не знает, вернется ли на фронт, но больше всего хочет вернуться в родной Лисичанск.

Ранее мы рассказывали, как восьмилетняя Ира купила шесть авто, тепловизоры и принадлежности для армии.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.