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Хотел взять автомат, но понял, что рука висит. История пограничника Глеба, выжившего после зачистки позиций врага

Оксана Ясницкая, Журналистка программы Вікна-новини 08 сентября 2023, 19:00

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